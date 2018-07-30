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Mars, Dünya'ya benzetilebilir mi? Bu araştırma aksini söylüyor

Mars'ın yapısı değiştirilerek Dünya'ya benzetilebileceği uzun süredir konuşulan bir şey. Peki Elon Musk'ın Mars planlarının da temelini oluşturan bu 'gezegen dönüştürme' işlemi ne kadar gerçekçi?
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
12,1b
1
43
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Güneş Sistemimizin popüler gezegeni Mars, bildiğiniz gibi şu sıralar hem ABD, Çin gibi dünya devlerinin hem de SpaceX gibi özel şirketlerin uzay araştırmalarındaki odak noktası durumunda. 2025 yılı gibi Mars'a ilk insanları indirmeyi hedefleyen SpaceX kurucusu Elon Musk, yaptığı açıklamalarda Kızıl Gezegen'i insanoğlunun bir sonraki evi olarak gördüğünü belirtmiş ve orada bir koloni kurmak istediklerini söylemişti.

Ancak Mars'ın, -125 santigrad derecelere kadar ulaşan sıcaklık değerleri ve çok yüksek düzeyde radyasyona maruz kalması gibi çevresel özellikleri düşünülünce bugün birçok insan koloni kurma planlarının çok da bilimsel bir tabana oturtulmadığını düşünüyor. Buna karşın Elon Musk Kızıl Gezegen'in yüzey ve atmosferik yapısını değiştirererek Dünya'ya benzetilebileceğini söylüyor.

Peki böylesine bir dönüştürme işlemi gerçekten de mümkün mü? ABD'li araştırmacılar Bruce Jakosky ve Christopher S. Edwards tarafından bugün yayınlanan araştırmaya göre Mars'ın Dünya'ya benzetilmesi şu anki teknolojimizle mümkün değil.

Mars'ın yaşanılabilir bir hale getirilebilmesi için öncelikle gezegenin sıcaklığını artırılması (suyun sıvı formunda kalabilmesi) ve atmosferinin de kalınlaştırılması gerekiyor. Bu konunun üzerinde duran Jakosky ve Edwards, Mars'taki sera gazlarını kullanarak teorik anlamda Kızıl Gezegen'in sıcaklığının artırabileceğini ve atmosferinin de kalışlaştırılabileceğini söylüyor.

Bu doğrultuda karbondioksit, gezegenin yapısının değiştirilmesinde kullanılabilecek en iyi sera gazı olarak nitelendiriliyor. Zira kutup bölgelerinde ve kayalarda sıkışmış halde olmak üzere CO2, Mars'ta bol miktarda bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "Europa'da uzaylı yaşam formu olabilir mi? İşte bilim insanlarının yeni görüşleri"
Ancak bir gezegenin yapısını değiştirebilmeniz için çok ama çok yüksek miktarda CO2 gazına ihtiyacınız var. Jakosky ve Edwards, bunun için NASA'nın ve Avrupa Uzay Ajansı'nın Mars'ta görev yapan uzay araçlarını kullanmış ve Kızıl Gezegen'in içerdiği CO2 miktarını ölçmeye çalışmış. İkilinin vardığı sonuç ise pek de iç açıcı değil.

Buna göre Mars'ın ulaşılabilir konumdaki CO2 gazı miktarı, gezegenin atmosferik basıncını yalnızca üç kat artırabilecek seviyede. Jakosky ve Edwards, 6 mbarlık basıncın en fazla 20 mbara kadar çıkarılabileceğini söylüyor. Ancak insanların Mars'ta bir uzay kıyafetine ihtiyaç duymadan yaşayabilmeleri içinse basınç seviyesinin 1 bar seviyesine çıkarılması gerekiyor. Yani normal seviyesinin yaklaşık 150 katından bahsediyoruz.

Araştırmacılar sıcaklığın artırılması konusunda ise maksimum 10 santigrad derecelik bir değişikliğin mümkün olduğu söylüyor. Yine gezegenin genel sıcaklık ortalaması düşünüldüğünde çok da önemli bir fark oluşturmuyor.

Teknolojinin gelişimiyle de çok zor


Araştırmanın günümüz teknolojisi göz önünde bulundurularak yapıldığını belirten Bruce Janosky,"Mars'ın yapısını değiştirip Dünya'ya benzetmek tamamıyla imkansız diyemeyiz. Sadece bunun insanların düşündüğü kadar kolay olmadığını göstermek istedik. Şu anki teknoloji düzeyimizle çıkarabileceğimiz karbon seviyesi çok ama çok az." ifadelerini kullandı.

Janosky ayrıca teknolojinin gelişimiyle de yeterli miktarda karbon dioksitin çıkarılabilmesinin çok zor olduğunu söylüyor. Zira gözlemlenen CO2 miktarı hangi teknolojiye sahip olursanız olun Kızıl Gezegen'i yaşanılabilir hale getirmek için yeterli görünmüyor. Araştırmacılar bunun için yeraltında henüz gözlemlenmemiş karbondioksitin olması gerektiğini düşünüyor.

Sonuç olarak Elon Musk ve Mars'ta koloni kurmak isteyen diğer uzay ajansları için epey hayal kırıklığı oluşturacak bir araştırma olmuş diyebiliriz. Kızıl Gezegen'de görev yapan uzay araçlarının son 20 yıldaki gözlemlerinden elde edilen verilerle yapılan araştırmanın Nature Astronomy'de yayınlanan orijinal haline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

https://www.newscientist.com/article/2175414-terraforming-mars-might-be-impossible-due-to-a-lack-of-carbon-dioxide/ Yorum Yaz
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Spider_hip 10 ay en beğenilen
Önce Dünyayı Marsa benzetmemize bir son vermemizin yolunu bulsunlar.
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LKLC 10 ay eulogy
eulogy


Hasan Bey maşallah hayal gücünüze hayran kaldım. Demek Elon Musk'ın gezegen dönüştürme planı varmış.

Bunu nerden uydurdunuz Hasan Bey?

Haber kaynağınızda ne Musk ne Spacex'e dair tek bir cümle, kelime dahi geçmiyor, bunları nereden uyduruyorsunuz?

Yahu Hasan Bey Allah aşkına, Muhammed aşkına, bilim aşkına sırf clickbait olsun diye uydurma şeyler yazmayın.

Demek Spacex'in planlarının temelinde gezegen dönüştürme varmış. Hey maşallah. Yalancıyı dövmüyorlar ya. Bol keseden.

Hocam merhabalar. İki buçuk yıldır yorumlarınızı beğeniyle okurum. Bu cümlelerin sizden gelmesi beni üzdü.


Öncelikle elim musk ismine başlıkta yer vermedim. O zaman bu nasıl clickbait? Haber içeriğindekiği cümleler de mi clickbait e giriyor artık?

Mars terraforming evet Elon Musk'ın uzun vadedeki koloni kurma planlarının en büyük parçası. Google da biraz araştırmayla yüzlerce yazıya ulaşabilirsiniz.

2015 de nükleer bomba kullanarak kutuplardaki co2 nin çıkarılabileceğini söylemişti: iflscience.com/...

Ayrıca yazılarımı tek bir kaynağa bağlı kalarak hazırlamıyorum. Kaynakta elon musk ismi yer almıyor ancak musk ın isminin geçtiği yüzlerce yazı da var.

businessinsider.com.au/...

blogs.discovermagazine.com/...

cnet.com/...
eulogyHasan Bey maşallah hayal gücünüze hayran kaldım. Demek Elon Musk'ıngezegen dönüştürmeplanı varmış.B...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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aktorun 10 ay
Son zamanlarda gördüğüm en verimli tartışma, yorumlar yazılmış haber altına. Ayrıca haber yazarının yazılan yorumlara pozitif cevap atması da sevindirici.
Zaten birçok konuya değinmiş arkadaşlar yorumlarında.
Atmosfer bir şekilde yaratılsa bile Mars'ın o atmosferi güçlü olmayan manyetosferi nedeniyle Güneş rüzgarlarından koruyamayacağı belirtilmiş. Bir arkadaş da atmosferi yaratacak teknolojiye ulaşan medeniyet onu tutacak teknolojiye de sahip olacaktır demiş. Bence atmosfer yaratmak onu orada tutmaktan görece daha kolay. En azından o yöntem tekrar manyetosferi aktif hale getirmek olmamalı.
Son olarak yine Mars ı yaşanılabilir hale getirmenin boş iş olduğunu savunanlar ve buna karşı fikir sunan arkadaşlar da var. Dünyamızı nasıl koruyabiliriz, elimizdekinin değerini nasıl herkesin anlamasını sağlayabiliriz üzerine kafa yormak ve projeler geliştirmek gerçekten önemli ama Mars gibi diğer gezegenlerde koloni kurmayı hedeflemek de son derece önemli.
Günümüzde terraforming ve kolonileştirmeye göre çok daha kolay bir proje olan Ay seyahatleri insanlığa ne katkılar yaptı buna bakarsak emin olun ki insanlı Mars seyahatleri de çok şey katacaktır. Hayal kurmayı ve umut etmeyi hiç bir zaman bırakmamak lazım.
Son zamanlarda gördüğüm en verimli tartışma, yorumlar yazılmış haber altına. Ayrıca haber yazarının yazılan yorumlara pozitif cevap atması da sevindirici.Z...
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DH Misafiri 3 ay
Daha dünyamızdaki karbonmonoksit salınımı projelerimiz bile hayata geçemezken mars gibi ümitsiz vakaya mı çözüm bulacaklar ? Sanırım bunun maliyeti ve zamanı dünyanın düzeltilmesine harcanacak para ve zamanın yüzlerce katı yüksek olacaktır. Bu da zihinsel evrimi kapitalizmde takılı kalmış dünya liderlerinin asla alamayacağı bir karardır. Son zamanlarda nükleer anlaşmaların bir bir iptal edilmesi bunun en bariz örneğidir. Sanırım insanoğlu hayata burada başladığı gibi kıyameti de burada kopacak. En azından şuan öyle görünüyor.
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volga tuygun 4 ay
Ama Total Recall'da Arnold amca yapmıştı...??? :)))
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DH Misafiri 7 ay
Marsın Dünyaya benzetilebilmesi asla olanaklı değildir. Hangi yönüyle benzetilecek? sadece atmosferinin benzetilmesi neden yeterli olsun? Güneşten aldığı ışık ve ışınlar, kütle çekim gücü, güneşin etrafında dönüş süresi, kendi ekseni etrafında dönüş süresi, element yapısı ve daha pek çok şey dünyadan farklı iken marsın dünyaya benzetilebilmesi nasıl olacak?kupkuru bir maceradan başka bir şey değil bu mars hikayesi. İnsanoğlu varoluş itibarıyla Dünyaya bağlı. Bunun başka yol ve yöntemi asla yok..
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Sirkadyen 9 ay
Yorumların çoğu Dünya'yı güzelleştirin mantığında ama Dünya'ya birşey olsa ne yapacağız ? Tonluk dinozorlar bir göktaşı ile yok oldu, Permiyen kitlesel yokoluşunda tüm canlıların %96'sı gezegenden silindi. Bu tür büyük olayların önüne geçmemiz imkansız.
Farklı gezegenlerde yerleşimler ve koloniler kurmak insan ırkının yok olma olasılığını düşürür. Günümüzdeki teknoloji ile bunun tabiki de imkanı yok, şuanlık.
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CEGOBA 9 ay
Yav, ne marsı be, adamlar daha ayın yanına yaklaşamamışlar, atmosfer tabakasını terk edememişler, marstan bahsediyorlar, Bu da cern olayı gibi, başlangıçta kaç milyar Euro ile başlayıp daha sonra kaç milyar Euro lara çıkan bir proje. yasak bölge 51 gidip orada biraz çalışırlarsa yakın zamanda Marsa inen ilk Amerikalıyı görürüz. Boş işler , tabii ki uğraşanlar için belirli çevre yada devlet kaynaklarından bütçe oluşturmaya iyi yarar, ne de olsa teknolojik çalışmalar. zaten filmi de yaptılar ya MARSLI.Neden olmasın adamlar filmini yapmışlar işte.
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haylaz__ 10 ay
Daha bu senenin başında Amerika Paris iklim antlaşmasindan çekildi bu Amerikalı Elon marsda hayat arayacağana dünyayı güzelleştirsin ülkesinin liderlerine iki kelam etsin
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Hobar 10 ay
Marsı dönüştürmek ve kendine yetecek şekilde insan yaşatabilmek uzak gelecekte bile çok zor. Daha dünya atmosferindeki CO2 sorununu 100 yıl önceki haline getiremiyorken koca gezegeni dönüştürmek ancak hayal olur. Atmosferin olmamasının sebebi gezegenin manyetik alanının olmaması. Atmosfer oluştursan bile uzun vadede yine yine uzaya saçılacak. Yer çekiminin Dünya'nın üçte biri kadar olmasının da uzun vadede insan üzerindeki etkisinin ne olacağı belli değil. Şu an kaynayan venüsü dönüştürmek bile marsa göre daha olası.
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gs09gs09 10 ay
Ben inanmiyorum baska bir yerde insanlarin yasiyabilicegine üstünde oldugumuz dunayayi dahada yasanabilir hale getirmeye ugrassalar daha yararli is yapmis olurlar bence ha marsda maden bulurlar cikarir dunyaya getirirler böyle seyler yapilabilir maden icin birbirine insanlar girmemis olur
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DH Misafiri 10 ay
amerikan propagandası..biz böyle güçlüyüz marsa bile gideriz siz hiçbir şey yapamazsınız falan filan..eskiden yiyordu millet ama artık zannetmiyorum..
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kaazto28 10 ay
1-Daha hızlı gitmenin yolu bulunmadığı sürece mars ile uğraşmak kadar saçma bir şey olamaz. Mars ı denek olarak kullanmaksa o ayrı.
2-Kaldı Mars'ta uygun çevresel ortam yok.
3- insanlık için sınır mars ise boşa kürek çekmenin bir anlamı yok.
Bize iki şey lazım bir solucan deliği, iki hız. Bu iki şey ne zaman olursa uzay çok zevkli mücadele olur.
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Highminded 10 ay kaazto28
Katılıyorum. Mars birkaç milyon yıldır her bakımdan ölü bir gezegen. Orada, kurulacak kapalı habitatlarda, anca bilimsel araştırmalar yapılır. Bir de, bulunursa, özel kıyafetlerle dışarı çıkıp madencilik yapılabilir... Başka da bir şey yapılamaz.
Yaşama uygun gezegenler illa ki vardır ama başka güneş sistemlerinde... İnsanoğlunda ise oralara gidebilecek teknolojinin henüz t’si bile yok. Gerekli teknolojilerin geliştirilebilmesi, devasa enerji gereksinimlerinin fizibıl şekilde karşılanabilmesi içinse, en iyimser tahminler 2200’leri işaret ediyor.
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