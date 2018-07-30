Mars, Dünya'ya benzetilebilir mi? Bu araştırma aksini söylüyor

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Teknolojinin gelişimiyle de çok zor

Sonuç olarak Elon Musk ve Mars'ta koloni kurmak isteyen diğer uzay ajansları için epey hayal kırıklığı oluşturacak bir araştırma olmuş diyebiliriz. Kızıl Gezegen'de görev yapan uzay araçlarının son 20 yıldaki gözlemlerinden elde edilen verilerle yapılan araştırmanın Nature Astronomy'de yayınlanan orijinal haline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

https://www.newscientist.com/article/2175414-terraforming-mars-might-be-impossible-due-to-a-lack-of-carbon-dioxide/

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Güneş Sistemimizin popüler gezegeni Mars, bildiğiniz gibi şu sıralar hem ABD, Çin gibi dünya devlerinin hem de SpaceX gibi özel şirketlerin uzay araştırmalarındaki odak noktası durumunda. 2025 yılı gibi Mars'a ilk insanları indirmeyi hedefleyen SpaceX kurucusu Elon Musk, yaptığı açıklamalarda Kızıl Gezegen'i insanoğlunun bir sonraki evi olarak gördüğünü belirtmiş ve orada bir koloni kurmak istediklerini söylemişti.Ancak Mars'ın, -125 santigrad derecelere kadar ulaşan sıcaklık değerleri ve çok yüksek düzeyde radyasyona maruz kalması gibi çevresel özellikleri düşünülünce bugün birçok insan koloni kurma planlarının çok da bilimsel bir tabana oturtulmadığını düşünüyor. Buna karşın Elon Musk Kızıl Gezegen'in yüzey ve atmosferik yapısını değiştirererek Dünya'ya benzetilebileceğini söylüyor.Peki böylesine bir dönüştürme işlemi gerçekten de mümkün mü? ABD'li araştırmacılar Bruce Jakosky ve Christopher S. Edwards tarafından bugün yayınlanan araştırmaya göre Mars'ın Dünya'ya benzetilmesi şu anki teknolojimizle mümkün değil.Mars'ın yaşanılabilir bir hale getirilebilmesi için öncelikle gezegenin sıcaklığını artırılması (suyun sıvı formunda kalabilmesi) ve atmosferinin de kalınlaştırılması gerekiyor. Bu konunun üzerinde duran Jakosky ve Edwards, Mars'taki sera gazlarını kullanarak teorik anlamda Kızıl Gezegen'in sıcaklığının artırabileceğini ve atmosferinin de kalışlaştırılabileceğini söylüyor.Bu doğrultuda karbondioksit, gezegenin yapısının değiştirilmesinde kullanılabilecek en iyi sera gazı olarak nitelendiriliyor. Zira kutup bölgelerinde ve kayalarda sıkışmış halde olmak üzere CO2, Mars'ta bol miktarda bulunuyor.Ancak bir gezegenin yapısını değiştirebilmeniz için çok ama çok yüksek miktarda CO2 gazına ihtiyacınız var. Jakosky ve Edwards, bunun için NASA'nın ve Avrupa Uzay Ajansı'nın Mars'ta görev yapan uzay araçlarını kullanmış ve Kızıl Gezegen'in içerdiği CO2 miktarını ölçmeye çalışmış. İkilinin vardığı sonuç ise pek de iç açıcı değil.Buna göre Mars'ın ulaşılabilir konumdaki CO2 gazı miktarı, gezegenin atmosferik basıncını yalnızca üç kat artırabilecek seviyede. Jakosky ve Edwards, 6 mbarlık basıncın en fazla 20 mbara kadar çıkarılabileceğini söylüyor. Ancak insanların Mars'ta bir uzay kıyafetine ihtiyaç duymadan yaşayabilmeleri içinse basınç seviyesinin 1 bar seviyesine çıkarılması gerekiyor. Yani normal seviyesinin yaklaşık 150 katından bahsediyoruz.Araştırmacılar sıcaklığın artırılması konusunda ise maksimum 10 santigrad derecelik bir değişikliğin mümkün olduğu söylüyor. Yine gezegenin genel sıcaklık ortalaması düşünüldüğünde çok da önemli bir fark oluşturmuyor.Araştırmanın günümüz teknolojisi göz önünde bulundurularak yapıldığını belirten Bruce Janosky,"Mars'ın yapısını değiştirip Dünya'ya benzetmek tamamıyla imkansız diyemeyiz. Sadece bunun insanların düşündüğü kadar kolay olmadığını göstermek istedik. Şu anki teknoloji düzeyimizle çıkarabileceğimiz karbon seviyesi çok ama çok az." ifadelerini kullandı.Janosky ayrıca teknolojinin gelişimiyle de yeterli miktarda karbon dioksitin çıkarılabilmesinin çok zor olduğunu söylüyor. Zira gözlemlenen CO2 miktarı hangi teknolojiye sahip olursanız olun Kızıl Gezegen'i yaşanılabilir hale getirmek için yeterli görünmüyor. Araştırmacılar bunun için yeraltında henüz gözlemlenmemiş karbondioksitin olması gerektiğini düşünüyor.