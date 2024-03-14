OpenAI ve Figure ortaklığı: İnsansı robot Figure 01 “insan gibi” konuşabiliyor

Honda’nın geliştirdiği insansı robot ASIMO’yu hatırlıyor musunuz?. 2000 yılının başlarında gördüğümüz bu robottan 2020’lerin başlarına kadar insansı robot alanında gelişimin çok yavaş olduğu bir gerçek. Ancak özellikle son iki yılda bu durum tersine döndü ve ayak uydurmak, gelişimi kabullenmek gittikçe zorlaşıyor. Hatırlanacağı üzere yapay zeka devi OpenAI, bir süre önce insansı robot girişimi Figure AI ile ortaklık kurmuştu. Şimdi ise bu ortaklığın ilk meyvesi firmanın Figure 01 robotuyla gözler önüne serildi.

OpenAI ChatGPT + Robot = Figure 01

Figure'deki gelişim olağanüstü olmaktan başka bir şey değil. Şirketin kurucu ortağı Brett Adcock, dünyanın ticari olarak uygulanabilir ilk genel amaçlı insansı robotunu oluşturmayı amaçlarken bu hedef hızla yaklaşıyor. Geçtiğimiz ekim ayında şirketin insansı robotu Figure 01 ayağa kalmış ve otonom görevleri yerine getirmeye başlamıştı. Çok geçmeden, ocak ayında Figure, BMW ile ortaklık kurarak Figure 01’in otomobil devinde iş başı yapacağını duyurdu.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ay ise insansı robotlar için yeni nesil yapay zeka modelleri geliştirmek için OpenAI ile ortaklık kuruldu. Ve şimdi bunun ilk meyvesi paylaşıldı. Paylaşılan videoda bulunan Figure 01’e OpenAI, görsel anlamlandırma ve dil bilinci sağlayan VLM (Vision-Language Model) modeli bulunuyor. Bu model Figure’un sinir ağları ile birleştirilerek ortaya inanılmaz sonuçlar çıkarıyor.

Videoyu izlemeden önce söyleyelim: Brett Adcock’a göre bu videoda hiçbir şekilde teleoperasyon bulunmuyor ve görüntüler gerçek hızda çekildi, yani hızlandırma yapılmadı.

Videoda neler oluyor?

Videoda bulunan insan, robotla doğal bir konuşma yapıyor ve robottan neye baktığını tanımlamasını istiyor. Figure 01 insana benzer bir ses tonuyla "Masanın ortasındaki tabakta kırmızı bir elma görüyorum, içinde bardaklar ve bir tabak bulunan bir kurutma rafı ve sen de yakında duruyorsun ve elin masanın üzerinde" diye açıklıyor.

İnsansı robotlar artık insanlar kadar hızlı hareket ediyor 1 hf. önce eklendi

Sonrasında insan yiyecek bir şey istiyor ve Figure 01 ona elmayı uzatıyor. Ardından robotun önüne birkaç tane çöp koyuluyor ondan az önce yaptıklarını ve neden yaptıklarını açıklamasını istiyor. Bu esnada da çöpleri toparlaması isteniyor. Figure 01, biraz talimatları biraz gecikmeli anlasa da çalışma hızı etkileyici ve bir insan gibi: “Sana elmayı verdim çünkü masadan alabileceğim tek yenilebilir şey buydu" diyor. Tam da bu cümlenin ortasın tıpkı insan gibi robot duraksayıp cümlesine devam ediyor, bu insani tavrı daha önce hiç görmedik.

Son olarak ise robota tabakların masadaki yerleşimine göre bundan sonra ne olacağı soruluyor. Robot, bulaşıkların muhtemelen kurutma rafına koyulacağını söylüyor. İnsan bunu sesli olarak doğruluyor ve masa üzerindeki tabak ve bardaklar olması gerektiği gibi rafa diziliyor. Bardağın ters çevrilerek koyulması ve oradaki el becerisi de gözden kaçmamalı.

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OpenAI ve Figure ortaklığından inanılmaz bir insansı robot çıktı