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    Anlık Bildirim

    OpenAI ve Figure ortaklığı: İnsansı robot Figure 01 “insan gibi” konuşabiliyor

    OpenAI ve insansı robot girişimi Figure AI, kısa bir süre önce ortaklık kurmuştu. Bu ortaklık görünüşe göre ilk meyvesini verdi: Şirketin insansı robotu Figure 01, artık “insan gibi” konuşabiliyor!

    Honda’nın geliştirdiği insansı robot ASIMO’yu hatırlıyor musunuz?. 2000 yılının başlarında gördüğümüz bu robottan 2020’lerin başlarına kadar insansı robot alanında gelişimin çok yavaş olduğu bir gerçek. Ancak özellikle son iki yılda bu durum tersine döndü ve ayak uydurmak, gelişimi kabullenmek gittikçe zorlaşıyor. Hatırlanacağı üzere yapay zeka devi OpenAI, bir süre önce insansı robot girişimi Figure AI ile ortaklık kurmuştu. Şimdi ise bu ortaklığın ilk meyvesi firmanın Figure 01 robotuyla gözler önüne serildi.

    OpenAI ChatGPT + Robot = Figure 01

    Figure'deki gelişim olağanüstü olmaktan başka bir şey değil. Şirketin kurucu ortağı Brett Adcock, dünyanın ticari olarak uygulanabilir ilk genel amaçlı insansı robotunu oluşturmayı amaçlarken bu hedef hızla yaklaşıyor. Geçtiğimiz ekim ayında şirketin insansı robotu Figure 01 ayağa kalmış ve otonom görevleri yerine getirmeye başlamıştı. Çok geçmeden, ocak ayında Figure, BMW ile ortaklık kurarak Figure 01’in otomobil devinde iş başı yapacağını duyurdu.

    OpenAI ve Figure ortaklığından inanılmaz bir insansı robot çıktı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz ay ise insansı robotlar için yeni nesil yapay zeka modelleri geliştirmek için OpenAI ile ortaklık kuruldu. Ve şimdi bunun ilk meyvesi paylaşıldı. Paylaşılan videoda bulunan Figure 01’e OpenAI, görsel anlamlandırma ve dil bilinci sağlayan VLM (Vision-Language Model) modeli bulunuyor. Bu model Figure’un sinir ağları ile birleştirilerek ortaya inanılmaz sonuçlar çıkarıyor.

    Videoyu izlemeden önce söyleyelim: Brett Adcock’a göre bu videoda hiçbir şekilde teleoperasyon bulunmuyor ve görüntüler gerçek hızda çekildi, yani hızlandırma yapılmadı.

    Videoda neler oluyor?

    Videoda bulunan insan, robotla doğal bir konuşma yapıyor ve robottan neye baktığını tanımlamasını istiyor. Figure 01 insana benzer bir ses tonuyla "Masanın ortasındaki tabakta kırmızı bir elma görüyorum, içinde bardaklar ve bir tabak bulunan bir kurutma rafı ve sen de yakında duruyorsun ve elin masanın üzerinde" diye açıklıyor.

    Sonrasında insan yiyecek bir şey istiyor ve Figure 01 ona elmayı uzatıyor. Ardından robotun önüne birkaç tane çöp koyuluyor ondan az önce yaptıklarını ve neden yaptıklarını açıklamasını istiyor. Bu esnada da çöpleri toparlaması isteniyor. Figure 01, biraz talimatları biraz gecikmeli anlasa da çalışma hızı etkileyici ve bir insan gibi: “Sana elmayı verdim çünkü masadan alabileceğim tek yenilebilir şey buydu" diyor. Tam da bu cümlenin ortasın tıpkı insan gibi robot duraksayıp cümlesine devam ediyor, bu insani tavrı daha önce hiç görmedik.

    Son olarak ise robota tabakların masadaki yerleşimine göre bundan sonra ne olacağı soruluyor. Robot, bulaşıkların muhtemelen kurutma rafına koyulacağını söylüyor. İnsan bunu sesli olarak doğruluyor ve masa üzerindeki tabak ve bardaklar olması gerektiği gibi rafa diziliyor. Bardağın ters çevrilerek koyulması ve oradaki el becerisi de gözden kaçmamalı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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