İnsansız hava araçlarına hava sahamızda denetim geliyor

Gerek sivil gerekse askeri amaçlar için olsun insansız hava araçları çok yaygın bir kullanım alanı bulmaya başladı. Artık herkesin kolay bir şekilde sahip olabileceği bu araçlar pek çok konuda risk oluşturuyor. Bu bakımdan da düzenlenmeye ihtiyacı var. Pek çok ülke gibi ülkemizde de insansız hava araçlarına denetim yolda.





Sivil Havacılık kurumu tarafından hazırlanan bir taslak doğrultusunda artık belirli kriterlere sahip olan insansız hava araçlarının uçuşu ve uçuran kişiler denetimlere tabi tutulacak. Taslağın gelecek aydan itibaren kanunlaşması için sürecin başlayacağı belirtiliyor.





Taslak kapsamında devlete ait İHA'lar, kapalı alanlarda kullanmak amacıyla üretilmiş İHA'lar, yere veya herhangi bir platforma bağlı olan insansız balon ve benzeri sistemler ile 500 gr'dan daha hafif uçabilen oyuncaklar düzenlemenin dışında bırakılmış. Yani küçük çapta araçlara sahip olanlar bu kanun dışında kalacak.





Kanun kapsamında 500gr ve üzeri kalkış ağırlığına sahip İHA'lar için düzenlemeler getiriliyor. Ağırlığa göre İHA'lar 4 sınıfa ayrılmış. Sınıflara göre ise İHA'lar ve uçuran kişiler için çeşitli yükümlülükler mevcut.





Yükümlülükler arasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden teknik uygunluk belgesinin alınması, otomatik uçuş kayıt sistemi, acil durum iniş sistemi, özel uçuş izin belgesi, bakım zorunluluğu, uçuşa elverişlilik sertifikası, pilot lisansı, günlük uçuş süre kısıtlaması gibi pek çok madde yer alıyor.





Kanun ile birlikte gözlem, haritalama veya sahne çekimi gibi sebeplerle İHA uçurmak isteyen üçüncü şahıslar devlet denetimine girmek durumunda kalacak. Böylece kanun kapsamındaki hiç kimse izinsiz veya denetim mekanizmasının bilgisi dışında bu araçları uçuramayacak.





Bundan önce hava sahamızdaki İHA'lar için herhangi bir düzenleme mevcut değildi. Ancak güvenlik kurumları kendi kapsamına giren konularda İHA'ların uçuşlarını takip edebiliyordu.

http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/mevzuat/sektorel/taslaklar/SHT-IHA.pdf