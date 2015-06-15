Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İnsansız hava araçlarına hava sahamızda denetim geliyor

3 yıl
2,4b
1
3
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İnsansız hava araçlarına hava sahamızda denetim geliyor

Gerek sivil gerekse askeri amaçlar için olsun insansız hava araçları çok yaygın bir kullanım alanı bulmaya başladı. Artık herkesin kolay bir şekilde sahip olabileceği bu araçlar pek çok konuda risk oluşturuyor. Bu bakımdan da düzenlenmeye ihtiyacı var. Pek çok ülke gibi ülkemizde de insansız hava araçlarına denetim yolda.

Sivil Havacılık kurumu tarafından hazırlanan bir taslak doğrultusunda artık belirli kriterlere sahip olan insansız hava araçlarının uçuşu ve uçuran kişiler denetimlere tabi tutulacak. Taslağın gelecek aydan itibaren kanunlaşması için sürecin başlayacağı belirtiliyor. 

Taslak kapsamında devlete ait İHA'lar, kapalı alanlarda kullanmak amacıyla üretilmiş İHA'lar, yere veya herhangi bir platforma bağlı olan  insansız balon ve benzeri sistemler ile 500 gr'dan daha hafif uçabilen oyuncaklar düzenlemenin dışında bırakılmış. Yani küçük çapta araçlara sahip olanlar bu kanun dışında kalacak. 

Kanun kapsamında 500gr ve üzeri kalkış ağırlığına sahip İHA'lar için düzenlemeler getiriliyor. Ağırlığa göre İHA'lar 4 sınıfa ayrılmış. Sınıflara göre ise İHA'lar ve uçuran kişiler için çeşitli yükümlülükler mevcut.

Yükümlülükler arasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden teknik uygunluk belgesinin alınması, otomatik uçuş kayıt sistemi, acil durum iniş sistemi, özel uçuş izin belgesi, bakım zorunluluğu, uçuşa elverişlilik sertifikası, pilot lisansı, günlük uçuş süre kısıtlaması gibi pek çok madde yer alıyor. 

Kanun ile birlikte gözlem, haritalama veya sahne çekimi gibi sebeplerle İHA uçurmak isteyen üçüncü şahıslar devlet denetimine girmek durumunda kalacak. Böylece kanun kapsamındaki hiç kimse izinsiz veya denetim mekanizmasının bilgisi dışında bu araçları uçuramayacak. 

Bundan önce hava sahamızdaki İHA'lar için herhangi bir düzenleme mevcut değildi. Ancak güvenlik kurumları kendi kapsamına giren konularda İHA'ların uçuşlarını takip edebiliyordu.  

http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/mevzuat/sektorel/taslaklar/SHT-IHA.pdf Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
Birkhoff
doctor_beyBiz bağımsız sinemacılar ne yapacak? Artık dronelar ucuzladı ve gayet aktif bir biçimde kullanıyoruz iyi kötü, her seferinde izin mi alacağız?
lisans gibi tek seferlik birşey isterler. siz mesleki amaç için kullanıyorsunuz ama droneları alıp havaalanının üstünde kullanıp bir uçak dolusu insanın hayatını riske edenler var.

Öyle diyorsunuz da dah bu işin içine "uçuş izin ücreti lisans ücreti, her uçuş için ayrı ayrı ücret, hava aracının ağırlığına göre ücret, vergi vergi vergi ücret ücret ücret" kısacası o kadar bait yapacaklarını hiç sanmıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Birkhoff 3 yıl
doctor_bey
Biz bağımsız sinemacılar ne yapacak? Artık dronelar ucuzladı ve gayet aktif bir biçimde kullanıyoruz iyi kötü, her seferinde izin mi alacağız?

lisans gibi tek seferlik birşey isterler. siz mesleki amaç için kullanıyorsunuz ama droneları alıp havaalanının üstünde kullanıp bir uçak dolusu insanın hayatını riske edenler var.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 3 yıl
Biz bağımsız sinemacılar ne yapacak? Artık dronelar ucuzladı ve gayet aktif bir biçimde kullanıyoruz iyi kötü, her seferinde izin mi alacağız?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl SSD fiyatları düşüyor! OCZ Trion 100 video ön inceleme 3 yıl GeForce GTX 980 Ti'a hibrit soğutma: Zotac'ın Arctic modeli video ön inceleme 3 yıl Dünyanın en güçlü AIO bilgisayarı ile tanışın: MSI Gaming serisinin yeni üyesi video ön inceleme 3 yıl FLY Mobile ile Pazar Faaliyetlerini ve Gelecek Planlarını Konuştuk! 3 yıl Buzz Launcher video inceleme "Android cep telefonunuzu %100 kişiselleştirin" 3 yıl İnce, hafif ve güçlü: Gigabyte'ın performans odaklı yeni dizüstü bilgisayarı video ön inceleme 3 yıl AMD'den önemli adım: FreeSync teknolojisi artık HDMI üzerinde de çalışıyor video ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim