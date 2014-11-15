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İnsansız hava araçlarında sıra çözünebilirlik araştırmalarına geldi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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İnsansız hava araçlarında sıra çözünebilirlik araştırmalarına geldi

İnsansız hava araçlarının artık standart tüketicilere kadar inmesi yeni çalışmaları da beraberinde getiriyor. Sahibini takip eden veya özçekim yapabilen araçlardan sonra şimdi sıra doğada çözünebilir araçlarda. 

NASA ve pek çok eğitim kurumu araştırmacılarından oluşan bir ekip, arkasında herhangi bir iz bırakmadan kaybolan insansız hava araçları üzerinde çalışıyor. Çalışmanın amacı gizli bir araştırma esnasında kazara düşen insansız hava aracının doğada çözünerek yok olması ve herhangi bir bir iz bırakmaması. Bunun yanında hava araçlarının çoğaldığı günümüzde düşen araçların çevre kirliliğine yol açmaması da isteniyor. Böylece gerekli malzemeler kullanılarak hurda hava araçları kolayca yok edilebilecek. 

Projede aracın gövdesi miselyum adı verilen bir mantar malzemeden imal edilmiş. Doğada kolayca çözülebilen bu malzemenin yanında aracın elektronik devreleri ise gümüş nanopartikül mürekkepten üretilmiş. Bu mürekkep de doğada kolayca çözünebiliyor. Ancak pervaneler ve batarya bir dezavantaj oluşturmuş durumda. 

Bu iki önemli parça sağlam olması gerektiği için şimdilik çözünebilir maddelerden üretilemiyor. Ancak ekip bir bakteri türünü kullanarak bu bileşenleri de çözünebilir yapmak için uğraş veriyor. 

Projenin ilk prototipi başarı ile uçurulmuş. Ancak pervane ve batarya başka bir araçtan transfer edilmiş. Ekip amatör kullanıcıların da 3D yazıcılar yoluyla miselyum hava araçları üretebilmesi için rehberler yayımlamış durumda. 

http://www.newscientist.com/article/mg22429952.400-biodrone-simply-melts-away-when-it-crashes.html#.VGcu8FOsXio Yorum Yaz
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Gömceli 5 yıl
güzel bir teknoloji başarılarınızın devamını dilerim
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karanlikmadde 5 yıl
"Ekip amatör kullanıcıların da 3D yazıcılar yoluyla miselyum hava araçları üretebilmesi için rehberler yayımlamış durumda. "
acaba üretim yöntemi ve rehber için ekip adı, linki falan var mı ? Editör veya konuya hakim arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
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FERFEROS 5 yıl karanlikmadde
swearer

"Ekip amatör kullanıcıların da 3D yazıcılar yoluyla miselyum hava araçları üretebilmesi için rehberler yayımlamış durumda. "

acaba üretim yöntemi ve rehber için ekip adı, linki falan var mı ? Editör veya konuya hakim arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.

Bu siteyi buldum hocam. Umarım işine yarar.

2014.igem.org/...
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