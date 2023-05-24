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    Anlık Bildirim

    ASELSAN ile Baykar arasında 346.8 milyon TL’lik dev anlaşma: İşte detaylar

    Askerî Elektronik Sanayi ASELSAN ile Baykar Makine arasında dev bir anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında ASELSAN’ın Baykar’a görüntüleme sistemi tedarik edeceği belirtildi.
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    ASELSAN ile Baykar arasında 346.8 milyon TL’lik dev anlaşma Tam Boyutta Gör
    Türkiye, son dönemlerde savunma sanayisi alanında yaptığı yurt dışı anlaşmalar ile dikkat çekiyor. Bu alanda Türkiye’de savunma sanayi ihracatında lider olan Baykar, önemli bir görüntüleme sistemini ASELSAN’dan almaya karar verdi. Anlaşma kapsamında ASELSAN, kendi imkanlarıyla geliştirdiği Elektro Optik Sistem’i Baykar’a tedarik edecek.

    ASELSAN ile Baykar arasında dev anlaşma

    Kısa bir süre önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildiriden ASELSAN ile Baykar arasında Elektro Optik Sistem satışı için 17.5 milyon dolar (346.800.285 TL) değerinde sözleşme imzalandığı açıklandı. Anlaşma kapsamında Elektro Optik Sistem CATS teslimatları 2023 ve 2024 yıllarında yapılacak. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “ASELSAN tarafından BAYKAR Makina firmasından 17.550.000 ABD Doları tutarında Elektro Optik Sistem teslimatlarına yönelik bir sipariş alınmıştır. Sipariş kapsamında teslimatlar 2023-2024 yıllarında yapılacaktır.”

    Milli elektro-optik sistem 12 farklı ülkeye ihraç edildi

    Baykar CEO’su Haluk Bayraktar konu hakkında yaptığı açıklamada, “Karabağ'ı işgalden kurtarmak için mücadele eden kardeş ülkemiz Azerbaycan'a destek verdiğimiz için Kanada ambargo uygulamıştı. Şimdi hem envanterimizde yer alan hem de ihraç ettiğimiz milli SİHA'larımızda, Aselsan'ın geliştirdiği milli elektro-optik sistemi CATS'leri kullanıyoruz. Milli kameramız CATS bugüne kadar 12 farklı ülkeye ihraç edildi. El ele verip her bir zorluğun üstesinden gelerek kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz” ifadelerini kullandı.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 1 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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