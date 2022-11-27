İnsansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma için seri üretim tarihi verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılelma bir ufuktur
Zafer Fatih Beyaz, Ferdi Türkten, Fırat Taşdemir, Yıldız Nevin Gündoğmuş'un imzasını taşıyan ve Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan ilgili habere göre ilk uçuşunu önümüzdeki yıl gerçekleştireceği öngörülen Bayraktar Kızılelma'nın seri üretimi için çok beklenilmeyeceği tahmin ediliyor.
Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan basına verdiği bir demeçte yetkililerin insansız savaş uçağının seri üretimi için 2023'ün sonuna doğru düğmeye basacağını söyledi. 5 saat boyunca havada kalabileceği, kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş kabiliyeti eşliğinde görevini ifa edebileceği söylenen savaş aracının bütün teknik özellikleri yayımlanmıştı.
Ülkemizin Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de ilan ettiği deniz yetki alanlarını (karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge) kapsayan doktrin olarak bilinen Mavi Vatan'ı korumak konusunda ciddi katkılar sağlayacağı söylenen Bayraktar Kızılelma'da agresif manevra kabiliyeti mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam