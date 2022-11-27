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    Anlık Bildirim

    İnsansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma için seri üretim tarihi verildi

    Ülkemizin ilk insansız savaş uçağı hakkında haberler gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Bayraktar Kızılelma için seri üretim tarihi temalı bir açıklama yapıldı. 
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    Bayraktar Kızılelma Tam Boyutta Gör
    Entegrasyon Testi, Otomatik Taksi Testi ve Koşu Testi tarafından sınanan Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan beklenen seri üretim tarihi izahı geldi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılelma bir ufuktur

    Zafer Fatih Beyaz, Ferdi Türkten, Fırat Taşdemir, Yıldız Nevin Gündoğmuş'un imzasını taşıyan ve Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan ilgili habere göre ilk uçuşunu önümüzdeki yıl gerçekleştireceği öngörülen Bayraktar Kızılelma'nın seri üretimi için çok beklenilmeyeceği tahmin ediliyor.

    Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan basına verdiği bir demeçte yetkililerin insansız savaş uçağının seri üretimi için 2023'ün sonuna doğru düğmeye basacağını söyledi. 5 saat boyunca havada kalabileceği, kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş kabiliyeti eşliğinde görevini ifa edebileceği söylenen savaş aracının bütün teknik özellikleri yayımlanmıştı.

    Ülkemizin Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de ilan ettiği deniz yetki alanlarını (karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge) kapsayan doktrin olarak bilinen Mavi Vatan'ı korumak konusunda ciddi katkılar sağlayacağı söylenen Bayraktar Kızılelma'da agresif manevra kabiliyeti mevcut.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 1 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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