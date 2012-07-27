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Instagram 80 milyon kullanıcıya ulaştı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Instragram, 80 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurdu. İki yıldır hizmet veren fotoğraf filtreleme uygulaması ile düzenlenip sosyal paylaşım ağı üzerinden yayınlanan görüntülerin 4 milyarı aştığı ortaya çıktı.
Ekim 2010'da iOS platformu için çıkış yapan Instagram, ilk ayında 100,000 kullanıcı edinmiş, iki ay sonra 1 milyonu görmüştü. Yaklaşık bir buçuk yıl iOS'a özel bir uygulama olarak kalmış, Nisan 2012'de mobil sektörün yarısını oluşturan Android işletim sistemi için geliştirilen versiyonu Play Store'daki yerini almıştı. Bu hamle sonrası başarılı uygulamaya talip olan Facebook, Instagram için 1 milyar dolar ödeyeceğini açıkladı. Bir ay sonra Android'in de yardımıyla 30 milyon kullanıcıya sahip Instagram, 50 milyonu aşmayı başardı.
Facebook alımının ardından bir kısım kullanıcılar, fotoğraf düzenleme ve paylaşma uygulamasını bırakacaklarını dile getirmişlerdi. Yapılan anketler de bu durumu destekliyor, Instagram'ın Facebook üzerine yoğunlaşarak Twitter, Flicker gibi diğer ağlar için desteğini yitireceğini düşünüyordu. Ancak yapılan son bilgilendirme, sanılanın aksine Instragram'ın hızından birşey kaybetmediğini gösterdi. Kısa süre önce gerçekleşen Facebook'un mali sonuç duyurusunda, alımın tamamlanmadığı ifade edildi. Bu yüzden Instagram'da kayda değer bir değişiklik yaşanmadı, fakat satışın resmiyet kazanmasıyla birlikte önemli düzenlemelerin yapılması bekleniyor.
Kullanıcı sayısının 80 milyona ulaştığını duyuran Instagram, aynı zamanda Android ve iOS uygulamalarını da güncelledi. Bazı önemli hataların çözüldüğü yeni sürüm, iOS versiyonuna Flickr kimlik doğrulama desteği kazandırdı. Güncel Instagram'ı Google Play Store ve App Store üzerinden edinebilirsiniz.

http://blog.instagram.com/ Yorum Yaz
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JohnLord 7 yıl en beğenilen
tunewiki
beş para etmez.

Parayla satmıyolar zaten
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E_Aydin35 7 yıl
Belliydi en başından bu kadar ileri seviyelere kadar taşınacağı bu uygulamanın, sevindim açıkcası ilk olarak Android için duyurulduğunda gördüm geleceğini.. :)
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zengier 7 yıl
bu tip uygulamalardan uzak durmak gerekiyor, facebook da da paylastiginiz seylere de cok dikkat etmelisiniz. facebook yazdiginiz mesajlarda gecen kelimelere gore bile tarama yapip size reklam gonderilmesini saglayabliyor. profilinizde sadece girdiginiz bilgiler olmuyor artik; sizin gecmisinizden olusan bir dosyaniz oluyor, bir cesit fislenme diyin. fotograflar da bunun en buyuk yardimcisi. artik bircok telefonda gps mevcut ve cektiginiz fotograflara geo tagler ekleniyor. bu tip uygulamalar fotograflar ile nerde ne yaptiginizi takip edecek bir veri tabani olusturmak icin bire bir. sonuc; zamani nasil ve nerde gecirdiginizi, aksam yemeginde en cok hangi yemegi sevdiginizi seklinde cok detayli bilgilerinizin olusmasi. 2. sonuc ? : size sadece aksama dogru ve bir mall de iken gosterilen cin lokantasi reklami, ustelik de 20 metre ilerinizde..
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redloves 7 yıl
80 milyon akıllı varmış dünyada :P:):)
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Cihan 7 yıl
80 milyon da ben yokum

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Father Torque 7 yıl
Kurduğum gün kaldırdığım ender Android uygulamalarından...
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Virtual Reality 7 yıl
Bir insan çektiği fotoğrafları anında paylaşınca ne zevk alıyor çok merak ediyorum.
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saasc 7 yıl Virtual Reality
ilker_xxx
Bir insan çektiği fotoğrafları anında paylaşınca ne zevk alıyor çok merak ediyorum.

Ben kendi resimlerimi koymam cicek bocek vs koyarim
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saasc 7 yıl
Benide attilar yaw neymis paylastigim resimler benim degilmis yeni uyelikte acilmiyor sinir oldum
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AktifProje 7 yıl saasc
saasc

Benide attilar yaw neymis paylastigim resimler benim degilmis yeni uyelikte acilmiyor sinir oldum



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AktifProje 7 yıl saasc
saasc

Benide attilar yaw neymis paylastigim resimler benim degilmis yeni uyelikte acilmiyor sinir oldum



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darkaura 7 yıl
kurdum. kotu program degil ama fenomen olcak bir yaninida goremedim ve kaldirdim. sonrada anladimki ios da bu kadar cok tutmasinin nedeni applein sert kisitlamalari. yaninizdaki arkadasinizi bluetoothdan bile resim atamiyorsaniz fotolarinizi pratik sekilde nasil paylasacaksiniz. ios un kisitlamalarinin cok daha fazla oldugu ilk zamanlarin patlama yapip yayginlasmasi bu yuzden cok dogal.
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Recharged 7 yıl
Facebook boşa satın almamış demek ki.
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Bestanden 7 yıl
Bence gereksiz
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baris_55 7 yıl
çok yapmacık oldu her şey artık.

eskiden fotografçıya gidilird. şimdi baskıyı evde bile yapabiliyoruz. gözün kör olsun kapitalizm!
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JohnLord 7 yıl
Eyvallah Gençler Görevimizi Yaptık.
Ezilenin yanında olan tayfa was here
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LKLC 7 yıl
JohnLord
tunewikibeş para etmez.
Parayla satmıyolar zaten

tam bir headshot olmuş.
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