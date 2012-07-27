Instagram 80 milyon kullanıcıya ulaştı





Instragram, 80 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurdu. İki yıldır hizmet veren fotoğraf filtreleme uygulaması ile düzenlenip sosyal paylaşım ağı üzerinden yayınlanan görüntülerin 4 milyarı aştığı ortaya çıktı.

Ekim 2010'da iOS platformu için çıkış yapan Instagram, ilk ayında 100,000 kullanıcı edinmiş, iki ay sonra 1 milyonu görmüştü. Yaklaşık bir buçuk yıl iOS'a özel bir uygulama olarak kalmış, Nisan 2012'de mobil sektörün yarısını oluşturan Android işletim sistemi için geliştirilen versiyonu Play Store'daki yerini almıştı. Bu hamle sonrası başarılı uygulamaya talip olan Facebook, Instagram için 1 milyar dolar ödeyeceğini açıkladı. Bir ay sonra Android'in de yardımıyla 30 milyon kullanıcıya sahip Instagram, 50 milyonu aşmayı başardı.

Facebook alımının ardından bir kısım kullanıcılar, fotoğraf düzenleme ve paylaşma uygulamasını bırakacaklarını dile getirmişlerdi. Yapılan anketler de bu durumu destekliyor, Instagram'ın Facebook üzerine yoğunlaşarak Twitter, Flicker gibi diğer ağlar için desteğini yitireceğini düşünüyordu. Ancak yapılan son bilgilendirme, sanılanın aksine Instragram'ın hızından birşey kaybetmediğini gösterdi. Kısa süre önce gerçekleşen Facebook'un mali sonuç duyurusunda, alımın tamamlanmadığı ifade edildi. Bu yüzden Instagram'da kayda değer bir değişiklik yaşanmadı, fakat satışın resmiyet kazanmasıyla birlikte önemli düzenlemelerin yapılması bekleniyor.

Kullanıcı sayısının 80 milyona ulaştığını duyuran Instagram, aynı zamanda Android ve iOS uygulamalarını da güncelledi. Bazı önemli hataların çözüldüğü yeni sürüm, iOS versiyonuna Flickr kimlik doğrulama desteği kazandırdı. Güncel Instagram'ı Google Play Store ve App Store üzerinden edinebilirsiniz.

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