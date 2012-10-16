Instagram, BlackBerry 10'a geliyor





Önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan BlackBerry 10 işletim sistemine port edilmesi beklenen popüler fotoğraf filtreleme ve paylaşım ağı uygulaması Instagram ile ilgili geçtiğimiz günlerde önemli bir iddia ortaya atılmıştı. VentureBeat sitesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklarına dayandırdığı özel haberine göre; BB 10 için Instagram'ı yakın zamanda yayınlamayı düşünmeyen Facebook'un bu konuyla ilgili hiçbir planı da yokmuş.

İnternette yayılan bu söylentilerin ardından çok daha güvenilir olduğunu aktardığı kaynaklarıyla irtibata geçen Crackberry.com'un kurucusu Kevin Michaluk, RIM ile Facebook'un oldukça iyi ilişkilere sahip olduğunu ve sosyal ağın BlackBerry Jam Americas konferansının bir parçası olmasının da bunu kanıtladığını ifade ederek BB 10 hayranlarını rahatlattı. Edindiği bilgiler ışığında Instagram'ın kesinlikle BlackBerry 10'a port edileceğini ifade eden Kevin, iddiasının aksi bir durum söz konusu olması halinde yorumcularından bazılarını ödüllendireceğini dahi belirtti. Kevin'in BlackBerry ekosistemiyle alakalı önceki sızıntı ve iddiaları göz önünde bulundurulduğunda Instagram'ın BB10'a uyarlanma ihtimali bir hayli yüksek görünüyor.

Halihazırda Android ve iOS mobil işletim sistemlerinde mevcut olan Facebook'un Instagram uygulamasının Windows Phone'a da geleceği neredeyse kesinleşmişti. WP8'in çıkışını yapmasıyla Instagram'ın Windows Phone Store'daki yerini alması bekleniyor. Geliştiriciler için binlerce BB10 test aygıtı dağıtan RIM'in ise; 100 milyondan fazla kullanıcıya sahip bu sosyal platformu kesinlikle yeni ekosisteminde görmek isteyeceği düşünülüyor.





http://crackberry.com/dont-believe-everything-you-read-instagram-coming-blackberry-10