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Instagram, BlackBerry 10'a geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan BlackBerry 10 işletim sistemine port edilmesi beklenen popüler fotoğraf filtreleme ve paylaşım ağı uygulaması Instagram ile ilgili geçtiğimiz günlerde önemli bir iddia ortaya atılmıştı. VentureBeat sitesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklarına dayandırdığı özel haberine göre; BB 10 için Instagram'ı yakın zamanda yayınlamayı düşünmeyen Facebook'un bu konuyla ilgili hiçbir planı da yokmuş. 
İnternette yayılan bu söylentilerin ardından çok daha güvenilir olduğunu aktardığı kaynaklarıyla irtibata geçen Crackberry.com'un kurucusu Kevin Michaluk, RIM ile Facebook'un oldukça iyi ilişkilere sahip olduğunu ve sosyal ağın BlackBerry Jam Americas konferansının bir parçası olmasının da bunu kanıtladığını ifade ederek BB 10 hayranlarını rahatlattı. Edindiği bilgiler ışığında Instagram'ın kesinlikle BlackBerry 10'a port edileceğini ifade eden Kevin, iddiasının aksi bir durum söz konusu olması halinde yorumcularından bazılarını ödüllendireceğini dahi belirtti. Kevin'in BlackBerry ekosistemiyle alakalı önceki sızıntı ve iddiaları göz önünde bulundurulduğunda Instagram'ın BB10'a uyarlanma ihtimali bir hayli yüksek görünüyor. 
Halihazırda Android ve iOS mobil işletim sistemlerinde mevcut olan Facebook'un Instagram uygulamasının Windows Phone'a da geleceği neredeyse kesinleşmişti. WP8'in çıkışını yapmasıyla Instagram'ın Windows Phone Store'daki yerini alması bekleniyor. Geliştiriciler için binlerce BB10 test aygıtı dağıtan RIM'in ise; 100 milyondan fazla kullanıcıya sahip bu sosyal platformu kesinlikle yeni ekosisteminde görmek isteyeceği düşünülüyor. 


http://crackberry.com/dont-believe-everything-you-read-instagram-coming-blackberry-10 Yorum Yaz
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BERK BEY 7 yıl
Gelsin gelsin
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Eesti 7 yıl
Bildiğim kadarıyla Android uygulamalarının hepsi , BB10'a yüklenebilecek.
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ahmckr 7 yıl
Bb7'de kullandığım instaphoto(instagram) var şuan. Bence gayet başarılı, kötü değil en azından.
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muratal 7 yıl
Güzel bence her telefona gelmesi.
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eternity 7 yıl
Hızını seveyim bb 10
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cengizhan1903 7 yıl
Şu anki işletim sisteminede gele ya
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xconnect 7 yıl
Bu uygulamayı popüler yapan birkaç önemli neden var;
1. Sosyal sitelerden bağımsız size yeni bir mecra açıyor. Diğer bir boyutu da herkesin olduğu yerde amele kaynaması gibi - kendini şeçkin hissettirmesi gibi - bir zamanlar iphone müdavimlerinin android severlere nanik yapmaları gibi durumlarıda yok değil:) )
2. Birde olayın tam tersi vaziyet var. Sosyal sitelere aynı anda birden çok platformda paylaşım yapılması, Paylaşımın çok hızlı olması, sanatsal araç ve hazır efektlerin basitliği gibi nedenleri de sayabiliriz.
3. Muadil pekçok uygulama olmasına rağmen, fotoğraf düzenleme ve efekt kabiliyeti daha iyi altarnetifler olmasına karşın 1 milyar $ verilip alınan bir program için; Allahın verdiği nefesi gereksiz yere tüketmeyelim :)
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yusufqunes 7 yıl
Yakında symbian'e geleck biz hala ipad'de iphone uygulamasından kullanıyoruz çok mu zor ipade çıkarmk ?
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therebeder 7 yıl
blackberry 10 dan çok umutluyum
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