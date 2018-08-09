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Instagram Hikayeler özelliği platformu bambaşka bir noktaya taşıdı

Instagram'ın yaklaşık iki yıl önce Snapchat'ten esinlenerek platformuna eklediği Hikayeler özelliği bugün Snapchat'in toplam kullanıcı sayısının iki katı kadar kullanıcıya ulaşmış durumda.
9 ay
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Yaklaşık iki yıl önce Snapchat'le ciddi bir rekabet içinde olan ve hatta kullanıcı sayısı bakımından Snapchat'in gerisinde kalan Instagram radikal bir karar almış ve Hikayeler özelliğini platforma eklemişti. Bu kararıyla aslında Snapchat'in sunduğu bir özelliği doğrudan kopyalayan Instagram, bu hamlesini ''esinlenme'' olarak değerlendirse de sert eleştirilere maruz kalmıştı. Sert eleştirilere rağmen kullanıcıları kaybetme riskini göze alan Instagram'ın Hikayeler özelliğini ekleme kararı bugün platformun en başarılı hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Fotoğraf paylaşma problemini çözdü 

Instagram CEO'su Kevin Systrom geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamasında insanların daha çok fotoğraf paylaşmak istediğini ancak profillerini binlerce fotoğrafla doldurmak istemediklerini dile getirmişti. Bu da aslında Hikayeler özelliğinin Instagram'ın en büyük sorunlarından birini çözdüğünü gösteriyor. 24 saat sonra ortadan kaybolan ve Instagram uygulamasında kolayca düzenlebilen fotoğraf paylaşma özelliği sayesinde kullanıcılar artık çok sayıda fotoğrafı herhangi bir rahatsızlık duymadan paylaşabiliyor.
Buna ek olarak Hikayeler özelliği, günlük hayatın bir kesiti olarak paylaşıldığı için çok daha gerçekçi ve eğlenceli olabiliyor. Kullanıcılar o an içinde bulundukları durumu fotoğraf karesi veya video olarak üzerinde birtakım düzenlemeler yaparak sıcağı sıcağına paylaşabiliyor. Bu görüntülerin kumlu veya titrek olması da karşı tarafın gözünde daha saf, üzerinde oynanılmayan bir görüntü imajı yaratıtyor. Kullanıcıların istedikleri hikayeyi kolayca atlayabiliyor oluşu da hikayeler özelliğini kullanıcı tarafında çok daha tercih edilen bir özellik haline getiriyor.

Rakiplerinden daha etkileyici 

Instagram tarafından paylaşılan sayısal veriler de kullanıcı tarafındaki memnuniyeti doğrular nitelikte. Android uygulamasında Instagram kullanıcıların geçirdiği süre son bir yılda yüzde 90'ın üstünde artış göstermiş durumda. Aynı süre zarfında kullanıcıların Snapchat'te geçirdiği süre yüzde 80 civarında, Facebook'ta geçirdikleri süre ise yüzde 10 civarında arttı. Yani Instagram'ın Hikayeler özelliği rakip platformlardaki aktivitelere kıyasla kullanıcıların ilgisini daha çok çekiyor.
Hikayeler özelliğini; filtreler, gif desteği, soru sorma imkanı gibi çeşitli güncellemelerle daha cazip hale getiren Instagram bu çabalarının da meyvesini toplamış durumda. Son 1 yılda kullanıcıların Hikayeler'i inceleme sıklığı yüzde 50 civarında artış sağladı. 
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Instagram, Snapchat'in temel unsuru olan Hikayeler özelliğini platforma eklediğinde kullanıcılar tarafından eleştirilirken bu özelliğin başarılı olmayacağı, Snapchat'in hakimiyetinin süreceği iddiaları da ortaya atılmıştı. Bugün geldiğimiz noktada isi bizi oldukça ilginç bir tablo karşılıyor. Instagram'ın Hikayeler özelliğini aylık 400 milyon kullanıcı kullanırken Snapchat'in aylık aktif kullanıcı sayısı 200 milyonda kalmış durumda. Bu da aslında Hikayeler özelliğinin Instagram'ın rekabette Snapchat'in önüne geçmesine ciddi anlamda katkı sağladığını gösteriyor.
Instagram, 2 yıl önce Hikayeler özelliğini platforma ekleyerek çok riskli bir hamle attı ancak görünen o ki şirketin aldığı bu radikar karar, Instagram'ın bugüne kadar aldığı en önemli karar haline gelmiş durumda. 

https://www.recode.net/2018/8/8/17641256/instagram-stories-kevin-systrom-facebook-snapchat Yorum Yaz
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darkhair 9 ay en beğenilen
Artık instagrama hikaye atmayan kalmadı (bende dahil buna)
Koskoca platform olmasına rağmen ios'da atılan hikaye, nedense androidde atılana göre çok daha kaliteli oluyor
Şuna bi çözüm getirselerdi
Artık instagrama hikaye atmayan kalmadı (bende dahil buna)Koskoca platform olmasına rağmen ios'da atılan hikaye, nedense androidde atılana göre çok daha ka...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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Yazmayı_Severim 9 ay
Sayısal veriler bağımsız bir kurumdan mı geliyor yoksa adı geçen platformlar kendi verilerini mi yayınlıyor, dışarıdan bir kurumun bu gibi istatistikleri ölçebilmesi imkansız gibi bundan sebep veriler bana pek inandırıcı gelmedi, biri 200milyon diğeri iki katı.. Biri sıkmış diğeri de abartmış olabilir
Öte yandan snapchat’e hakim değilim ancak instagram’daki kullanıcı sayısının şişirilmiş olduğunu satılan takipçi sayısı, beğeni sayısı, izlenme sayısı gibi ürünlere bakarak anlyabiliriz bunun yanısıra artık bir kişinin instagram’da en fazla 5 hesaba birden sahip olabildiği gibi bir durum da söz konusu. Hal böyleyken bahsi geçen 400milyonun kaçı gerçek diye bir soru sorsak nasıl bir cevap gelir
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Moving On 9 ay
Mark Zuckerberg, Snapchat'i alamadığı için hikaye özelliğini bütün platformlarına kopyaladı, Instagram, Facebook, WhatsApp, Zuckerberg kadar zengin ve güçlü bir adamın bununla uğraşması şaşırtıcı, Snapchat eskisi kadar değerli değil, Kylie Jenner'ın bir tweeti ile 1 milyar değer kaybeden bir platformdan bahsediyoruz.
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darkhair 9 ay en beğenilen
Artık instagrama hikaye atmayan kalmadı (bende dahil buna)
Koskoca platform olmasına rağmen ios'da atılan hikaye, nedense androidde atılana göre çok daha kaliteli oluyor
Şuna bi çözüm getirselerdi
1 Yanıt Yanıtla +7
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Barni Moloztaş 9 ay

darkhair
Artık instagrama hikaye atmayan kalmadı (bende dahil buna)
Koskoca platform olmasına rağmen ios'da atılan hikaye, nedense androidde atılana göre çok daha kaliteli oluyor
Şuna bi çözüm getirselerdi

Evet androidden video atanlar göz kanatıyor kalitesiz ve kasıyor. iOS daha iyi o konuda
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2jz1993 9 ay darkhair
İnstagram alt yapısı androidde tamamen sistemi kullanmıyor şuanda ama ios izin veriyor.garip durumlar
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Angel of the Lord 9 ay
Klasik insan aklı. Yeni özellik geldiğinde bağırır, çağırır. Bir süre sonra müptelası olur.
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