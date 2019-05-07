Instagram’a bilgi denetimi geliyor

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Facebook, sahte bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla hayata geçirdiği üçüncü taraf doğrulama programının kapsamını genişletiyor. Facebook’ta paylaşılan gönderiler, üçüncü taraf doğrulama programı kapsamında teyit.org gibi denetleyiciler tarafından inceleniyor ve sahte bilgilerin yayılması önleniyor. Yanlış bilginin yayılmasını Instagram'a da bilgi denetimi geliyor.

Facebook, Poynter’in bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı (International Fact-checking Network) üye kuruluşlar ile birlikte 30’dan fazla ülkede doğruluk denetimi yapıyor. Türkiye’de ise teyit.org iş birliği ile asılsız haberlerin önüne geçilmeye çalışıyor. Facebook’ta paylaşılan gönderiler, bağlantılar, görüntüler ve videolar bu kuruluşlar tarafından inceleniyor. Asılsız olduğu tespit edilen bilgilerin haber kaynağından yayılması engelleniyor.

Gönderiler kaldırılmayacak, dağıtımı durdurulacak

Poynter’dan yapılan duyuruya göre Instagram’daki gönderilerin doğruluk denetimi çalışmaları başladı. Instagram sözcüsü Stephanie Otway, “Yanlış olduğunu tespit ettiğimiz gönderileri kaldırmak yerine akıştaki ve keşfetteki görünürlüğünü kısıtlayarak bilginin dağıtımını durduracağız.” dedi.

Yalnızca gönderilerdeki yanlış bilgilerin değil Instagram hakkındaki yanlış bilgilerin yayılmasının da önüne geçilecek. ABD’deki aşı karşıtı söylemler ile ilgili olarak Facebook’un tavrı hakkında yanlış bilgilerin yayılması engellenmişti.

Genç yaştaki sosyal medya kullanıcıları, zamanın büyük çoğunluğu Instagram’da harcıyor. Bu nedenle Instagram’da bilgi doğruluğunun yapılması, çok daha büyük büyük önem taşıyor.

YouTube, geçtiğimiz Mart ayında doğruluk tespit çalışmalarını başlattığını duyurmuştu. Arama sonucu sayfasında, denetimcilerin notuna yer verilecek. Twitter ise asılsız haberlerin önüne geçmek için henüz bir eylem gerçekleştirmedi.

https://www.poynter.org/fact-checking/2019/instagram-is-reducing-the-reach-of-posts-debunked-by-fact-checkers/