WhatsApp beta sürümünde Messenger Rooms entegrasyonu

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Facebook’un koronavirüs salgını nedeniyle artan görüntülü görüşme ihtiyacına yönelik olarak hazırladığı; Zoom veya Skype gibi rakiplerinden pazar payı kapmayı amaçlayan Messenger Rooms yakın zamanda WhatsApp platformuna da entegre edilecek.

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50 kişiye kadar görüntülü görüşme imkanı sunan Messenger Rooms kullanıma sunuldu

Beta sürüme geldi

WhatsApp 2.20.163 beta sürümünde ortaya çıkan Rooms özelliği yazı kısmındaki ataş tuşuna basıldığında ekrana gelen eklenti seçme menüsüne entegre edilmiş. Kullanıcı Rooms kısa yolunu seçtikten sonra Messenger Rooms özelliğini tanıtan bir kart çıkıyor.

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Bu kartta Messenger’a Geç şeklinde bir yönlendirme sunuyor. Kullanıcı buna tıkladıktan sonra Messenger uygulamasına geçiyor ve eğer Facebook hesabı varsa Rooms oturumu başlatabiliyor. Aynı seçenek WhatsApp Arama menüsüne de entegre edilmiş.

Messenger Rooms özelliği 50 kişiye kadar görüntülü görüşme odaları oluşturmanızı sağlıyor ve Messenger uygulaması şart. Rooms oturumu başlatmak için Facebook hesabı olması gerekiyor. Oturum linkini kullanarak görüşmeye katılmak için ise Facebook hesabı gerekmiyor ve tarayıcı üzerinden katılım sağlanabiliyor. Asıl WhatsApp uygulamasına Rooms entegrasyonu ne zaman gelecek şimdilik belli değil.

https://www.slashgear.com/whatsapp-gets-messenger-rooms-integration-in-latest-beta-17620898/

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