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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp beta sürümünde Messenger Rooms entegrasyonu

    50 kişiye kadar görüntülü görüşme imkanı sunabilen Messenger Rooms yakın zamanda WhatsApp üzerinden de erişilebilir olacak. Çalışmalar beta sürecinde başladı.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    WhatsApp beta sürümünde Messenger Rooms entegrasyonu
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    Facebook’un koronavirüs salgını nedeniyle artan görüntülü görüşme ihtiyacına yönelik olarak hazırladığı; Zoom veya Skype gibi rakiplerinden pazar payı kapmayı amaçlayan Messenger Rooms yakın zamanda WhatsApp platformuna da entegre edilecek.

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    Beta sürüme geldi

    WhatsApp 2.20.163 beta sürümünde ortaya çıkan Rooms özelliği yazı kısmındaki ataş tuşuna basıldığında ekrana gelen eklenti seçme menüsüne entegre edilmiş. Kullanıcı Rooms kısa yolunu seçtikten sonra Messenger Rooms özelliğini tanıtan bir kart çıkıyor.

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    Bu kartta Messenger’a Geç şeklinde bir yönlendirme sunuyor. Kullanıcı buna tıkladıktan sonra Messenger uygulamasına geçiyor ve eğer Facebook hesabı varsa Rooms oturumu başlatabiliyor. Aynı seçenek WhatsApp Arama menüsüne de entegre edilmiş.

    Messenger Rooms özelliği 50 kişiye kadar görüntülü görüşme odaları oluşturmanızı sağlıyor ve Messenger uygulaması şart. Rooms oturumu başlatmak için Facebook hesabı olması gerekiyor. Oturum linkini kullanarak görüşmeye katılmak için ise Facebook hesabı gerekmiyor ve tarayıcı üzerinden katılım sağlanabiliyor. Asıl WhatsApp uygulamasına Rooms entegrasyonu ne zaman gelecek şimdilik belli değil.



    https://www.slashgear.com/whatsapp-gets-messenger-rooms-integration-in-latest-beta-17620898/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Morgewen (Morgewen ) 13 sa.
    Whatsap keşke ciddiye alsa artık bu konuyu ; Windows live messenger gibi, telefon numarasına gerek kalmaksızın rumuz kullanıcı adıyla faaliyet sürse
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