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    Anlık Bildirim

    Instagram’a yapay zeka ile fotoğraf düzenleme geliyor

    Meta, düzenlediği Connect etkinliğinde neredeyse her şeyiyle yapay zekaya odaklandığını bizlere gösterdi. Bu odak, Instagram’a yapay zeka ile fotoğraf düzenleme özelliğini getiriyor.
    Instagram’a yapay zeka ile fotoğraf düzenleme geliyor Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre Meta, tüm ürün ve hizmetlerine yapay zekayı getirme konusunda kendisine oldukça güveniyor. Meta, düzenlediği Connect etkinliğinde neredeyse her şeyiyle yapay zeka merkezli bir sistem kurduğunu gözler önüne serdi. Şirket, Connect etkinliğinde, Instagram için yeni yapay zeka fotoğraf düzenleme ve çıkartma oluşturma özelliklerini tanıttı.

    Instagram Restyle ile tanışın

    "Restyle" adı verilen araç, süper güçlendirilmiş bir yapay zeka filtresine benziyor. Özellik, kullanıcıların mevcut fotoğraflarını farklı görünümlere dönüştürmelerine olanak tanıyor. Şirket, "Oluşturmak istediğiniz görüntünün yeni görünümünü ve hissini tanımlamak için 'sulu boya' gibi bir tanımlayıcı veya 'dergi ve gazetelerden kolaj, yırtık kenarlar' gibi daha ayrıntılı bir istem yazmayı düşünün" açıklamasını yaptı. Restyle özelliğinin nasıl çalıştığını anlamak için aşağıdaki GIF’i izleyebilirsiniz.

    Şirket ayrıca yapay zeka destekli bir yeşil ekran özelliği olan "backdrop" adlı yeni bir aracın ön gösterimini yaptı. Kullanıcılar ilgili fotoğraflarını bu özellik ile ciddi şekilde değiştirebiliyor. Mesela “etrafımı yavru köpekler ile çevir” istemi yazıldığında ilgili arka plan uygulanmış görüntünün yeni bir versiyonunu oluşturabiliyor. Şirket, restyle ve backdrop'un Instagram kullanıcılarına ne zaman sunulacağını söylemedi, ancak araçların "yakında" geleceğini söyledi.

    Instagram’a yapay zeka ile fotoğraf düzenleme geliyor
    Hem arka plan hem de yeniden şekillendirme kullanılarak oluşturulan gönderiler dolandırıcılık veya karışıklık yaşanmaması için yapay zeka kullanımını gösteren bir etiketle paylaşılacak. Meta, etiketlerin nasıl görüneceğini paylaşmadı, ancak "Meta AI tarafından oluşturulan görüntü" yazan bilgi ekranları daha önce Instagram'da görüldü.

    Meta ayrıca Instagram'ın yanı sıra WhatsApp, Messenger ve Facebook Hikayeleri'nde de kullanılabilecek olan yeni yapay zeka tarafından oluşturulan çıkartmaları da gösterdi. Bu özellik, kullanıcıların metin komutları aracılığıyla sohbetleri ve Hikayeleri için hızlı bir şekilde özel çıkartmalar oluşturmalarına olanak tanıyor. Meta, çıkartmaların "önümüzdeki ay içinde" İngilizce dilinde sunulacağını açıkladı.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 6 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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