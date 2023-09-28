Instagram’a yapay zeka ile fotoğraf düzenleme geliyor

Instagram Restyle ile tanışın
"Restyle" adı verilen araç, süper güçlendirilmiş bir yapay zeka filtresine benziyor. Özellik, kullanıcıların mevcut fotoğraflarını farklı görünümlere dönüştürmelerine olanak tanıyor. Şirket, "Oluşturmak istediğiniz görüntünün yeni görünümünü ve hissini tanımlamak için 'sulu boya' gibi bir tanımlayıcı veya 'dergi ve gazetelerden kolaj, yırtık kenarlar' gibi daha ayrıntılı bir istem yazmayı düşünün" açıklamasını yaptı. Restyle özelliğinin nasıl çalıştığını anlamak için aşağıdaki GIF’i izleyebilirsiniz.
Şirket ayrıca yapay zeka destekli bir yeşil ekran özelliği olan "backdrop" adlı yeni bir aracın ön gösterimini yaptı. Kullanıcılar ilgili fotoğraflarını bu özellik ile ciddi şekilde değiştirebiliyor. Mesela “etrafımı yavru köpekler ile çevir” istemi yazıldığında ilgili arka plan uygulanmış görüntünün yeni bir versiyonunu oluşturabiliyor. Şirket, restyle ve backdrop'un Instagram kullanıcılarına ne zaman sunulacağını söylemedi, ancak araçların "yakında" geleceğini söyledi.
Meta ayrıca Instagram'ın yanı sıra WhatsApp, Messenger ve Facebook Hikayeleri'nde de kullanılabilecek olan yeni yapay zeka tarafından oluşturulan çıkartmaları da gösterdi. Bu özellik, kullanıcıların metin komutları aracılığıyla sohbetleri ve Hikayeleri için hızlı bir şekilde özel çıkartmalar oluşturmalarına olanak tanıyor. Meta, çıkartmaların "önümüzdeki ay içinde" İngilizce dilinde sunulacağını açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.