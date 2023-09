ChatGPT artık internete erişebiliyor: Google’ın sonu mu geliyor?

Tam Boyutta Gör OpenAI tarafından Kasım 2022'de piyasaya sürülen ChatGPT, o zamandan beri şüphesiz güçlü ve ilginç bir araç oldu, ancak çok ciddi bir eksiği vardı. ChatGPT’nin en son öğrendiği tarih Eylül 2021 idi. Zira OpenAI, bu yapay zekayı son olarak o tarihte eğitmişti. Dolayısıyla ChatGPT, güncel olaylar hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Şimdi bu bariyer kaldırılıyor zira ChatGPT artık internete erişebiliyor.

ChatGPT’den kritik adım

OpenAI, X'te (eski adıyla Twitter) ChatGPT'nin Microsoft'un Bing arama motoruyla entegrasyonu sayesinde "artık kaynaklara doğrudan bağlantılarla birlikte size güncel ve güvenilir bilgiler sağlamak için internette gezinebileceğini" duyurdu.

Şirket bu özelliğin artık ChatGPT Plus aboneleri ve ChatGPT Enterprise kullanıcıları tarafından kullanılabileceğini açıkladı. Eğer bu sürümleri kullanıyorsanız üst kısımdaki GPT-4 seçeneğine tıklamanız ve “Browse with Bing” seçeneğini seçmeniz gerekecek. Firma, bu özelliği yakında tüm kullanıcılara da açacağını söyledi.

Bu aslında ChatGPT için web taramasına geri dönüş anlamına geliyor. Mart ayında OpenAI, ChatGPT üçüncü taraf eklentilerini piyasaya sürdüğünde, kendi eklentilerinden ikisini de duyurdu: Code Interpreter (o zamandan beri " Advanced Data Analysis" olarak yeniden adlandırıldı ve ChatGPT'nin yüklenen dosyaları kabul etmesine izin veriyor) ve Microsoft Bing API ile web'de arama yapmak ve kullanıcılar için bilgileri özetlemek için metin tabanlı bir tarayıcı kullanan "Browsing"

Ancak birkaç gün içinde OpenAI, kullanıcıların önde gelen haber yayıncılarının ödeme duvarlarını aşmak için bu özelliği kullanabilmeleri nedeniyle tarama özelliğini devre dışı bıraktı. Hatta OpenAI, GPTBot’un web sitenizi tarayamaması için robot.txt kullanarak onu engellemeyi de mümkün kıldı.

Bununla birlikte Bing Sohbet’in ilk döneminden beri ChatGPT tabanlı modelle internete erişim sağladığını da belirtmek gerek. Microsoft ortaklığı sayesinde Bing ile göz atma seçeneğinin gelmesi de sürpriz değil. Ek olarak yeni tarama özelliği, OpenAI’ın görüntüleri tarama ve analiz etme, kullanıcının yüklediği sesi analiz etme ve oluşturulan bir sesle kullanıcıya geri konuşma da dahil olmak üzere ses üzerinden sohbet etme yeteneklerini duyurmasından sadece iki gün sonra geldi.

Google hiç bu kadar risk altında olmamıştı

Geçtiğimiz gün 25’inci yılında Google hakkında bir makale hazırlamıştım. Google’ın bu başarısına ilişkin hazırladığım içerikte tarihin tekerrür edebileceğinden bahsetmiştik. İçeriğin sonunda şu paragraf yer alıyordu: “Yirmi beş yıl önce, farklı bir internet çağının şafağında, başka bir arama motoru benzer sorunlarla mücadele etmeye başladı. En tepede olduğu düşünülen ve gelişmiş teknolojisiyle övülen bu arama motoru, aniden varoluşsal bir tehditle karşı karşıya kaldı. Genç bir şirket içerik bulmanın yeni bir yolunu yarattı.”

Yukarıda varoluşsal bir tehditle karşı karşıya kalan firma AltaVista idi. Şimdi benzer emareleri Google için de görüyoruz.

ChatGPT artık internete erişebiliyor: Google'ın sonu mu geliyor?