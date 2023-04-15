Instagram, içerik oluşturucuları için yeni özellikler kullanıma sundu

Tam Boyutta Gör Popüler sosyal medya platformu Instagram, Reels sekmesi sayesinde TikTok'la yoğun bir rekabet içinde. Yakın bir zamanda ise şirket tarafından yayınlnan blog gönderisine göre şirket, içerik oluşturucuları için Reels sekmesine özel bazı yenilikleri kullanıma sundu.

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İşte Reels'lara gelen yeni özellikler:

Tam Boyutta Gör Şirket tarafından yayınlanan blog gönderisinde duyurulduğu üzere Reels'te nelerin trend olduğunu öğrenmek artık daha kolay. İçerik oluşturucularının yeni içerik fikirleri keşfetmeleri ve en son trendlere ulaşması için Reels'de en çok trend olan şarkıları ve hashtag'leri gösteren yeni bir sekme kullanıma sunuldu.

Bu sekme ile seslerin kaç kez kullanıldığını görebilir, kullanmak için dokunabilir veya kendiniz ses kaydedebilirsiniz. Ayrıca Reels'larınızdaki ögeleri daha doğru zamanlamanızı sağlayan yeni güncelleme ile video klipleri, sesleri, çıkartmaları ve metni birleşik bir düzenleme ekranından kontrol edebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör Yayınlanan güncelleme ile içeriklerin nasıl performans gösterdiğini daha iyi anlaşılması için Reels analizlerini iyileştiren Instagram, toplam izlenme süresi ve ortalama izlenme süresi olmak üzere iki yeni ölçüm sekmesi eklemekte.

Toplam izlenme süresi, Reels'ın tekrar oynatılması için harcanan süre de dahil olmak üzere Reels'ınızın oynatıldığı toplam süreyi gösterir. Ortalama izlenme süresi ise izlenme süresinin toplam oynatma sayısına bölünmesiyle hesaplanan ortalama süreyi verir. Son olarak henüz birkaç ülkeye sunulan güncellemenin yakın bir zamanda geniş çapta kullanıma sunulması bekleniyor.

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Instagram içerik oluşturucuları için yeni özellikler paylaştı