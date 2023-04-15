Instagram, içerik oluşturucuları için yeni özellikler kullanıma sundu

İşte Reels'lara gelen yeni özellikler:
Bu sekme ile seslerin kaç kez kullanıldığını görebilir, kullanmak için dokunabilir veya kendiniz ses kaydedebilirsiniz. Ayrıca Reels'larınızdaki ögeleri daha doğru zamanlamanızı sağlayan yeni güncelleme ile video klipleri, sesleri, çıkartmaları ve metni birleşik bir düzenleme ekranından kontrol edebilirsiniz.
Toplam izlenme süresi, Reels'ın tekrar oynatılması için harcanan süre de dahil olmak üzere Reels'ınızın oynatıldığı toplam süreyi gösterir. Ortalama izlenme süresi ise izlenme süresinin toplam oynatma sayısına bölünmesiyle hesaplanan ortalama süreyi verir. Son olarak henüz birkaç ülkeye sunulan güncellemenin yakın bir zamanda geniş çapta kullanıma sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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