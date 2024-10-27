Instagram, Cadılar Bayramı'na hazır: İşte gelen yeni özellikler

Instagram'ın Cadılar Bayramı'na özel yeni özellikleri, 3 Kasım'a kadar erişilebilecek
3 Kasım'a kadar kullanımda olacak özelliklerden ilki DM'lerdeki eğlenceli efektler ve animasyonlu gizli ifadeler. Yani, "Mutlu Cadılar Bayramı" veya "şaka mı şeker mi" gibi ifadeler kullandığınızda bunlar, özel bir turuncu renkte görünür. Bu tür mesajların alıcıları ayrıca tam ekran, Cadılar Bayramı temalı animasyonlar görecek.
Mesaj efektleri ve şablon özelliklerinin yanı sıra Instagram, kullanıcıları Meta AI'nın Imagine özelliğini kullanarak kendilerinin sanal bir avatarını Cadılar Bayramı ruhuna uygun bir şekilde özelleştirebilecek. Bununla birlikte kullanıcılar, AI tarafından oluşturulan kostümlerini ve resimlerini de hikayelerinde paylaşabilirlecek.
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu