Tam Boyutta Gör Instagram, Cadılar Bayramı'nı kutlamak için Paskalya yumurtaları adı altında yeni özellikler kullanıma sundu. Bu yeni özellikler ile kullanıcılar; Hikayeler, DM'ler ve Reels'te eğlenceli efektleri, animasyonları ve özel şablonları kullanarak Cadılar Bayramı ruhunu hem yaşayacak hem de paylaşacak.

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Instagram'ın Cadılar Bayramı'na özel yeni özellikleri, 3 Kasım'a kadar erişilebilecek

3 Kasım'a kadar kullanımda olacak özelliklerden ilki DM'lerdeki eğlenceli efektler ve animasyonlu gizli ifadeler. Yani, "Mutlu Cadılar Bayramı" veya "şaka mı şeker mi" gibi ifadeler kullandığınızda bunlar, özel bir turuncu renkte görünür. Bu tür mesajların alıcıları ayrıca tam ekran, Cadılar Bayramı temalı animasyonlar görecek.

Tam Boyutta Gör Instagram ayrıca kullanıcıların arkadaşlarıyla eğlenmesine yardımcı olan beş adet özel "Sen de Ekle Şablonları" yayınladı. Kullanıcılar sınırlı sayıdaki Cadılar Bayramı şablonlarını Hikayeler'deki Sen de Ekle Şablonları kısmından "Mutlu Cadılar Bayramı" bölümünde bulabilirler.

Mesaj efektleri ve şablon özelliklerinin yanı sıra Instagram, kullanıcıları Meta AI'nın Imagine özelliğini kullanarak kendilerinin sanal bir avatarını Cadılar Bayramı ruhuna uygun bir şekilde özelleştirebilecek. Bununla birlikte kullanıcılar, AI tarafından oluşturulan kostümlerini ve resimlerini de hikayelerinde paylaşabilirlecek.

Tam Boyutta Gör Son olarak yeni gelen diğer özellikler arasında ise Cadılar Bayramı adlı yeni bir yazı tipi, kullanıcıların Hikayeler, Akış ve Reels'te kendilerini ifade etmelerine yardımcı olan Haunted adlı bir metin efekti ve kullanıcıların DM'ler ve IG Yayın kanallarında ayarlayabilecekleri bir Cadılar Bayramı sohbet teması bulunmakta.

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Instagram, Cadılar Bayramı'na hazır: İşte gelen yeni özellikler