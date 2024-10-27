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    Instagram, Cadılar Bayramı'na hazır: İşte gelen yeni özellikler

    Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, Cadılar Bayramı ruhunu yaşatmaya yönelik Paskalya yumurtaları adını verdiği yeni özelliklerini kullanıma sundu. İşte gelen yeni özellikler:
    Instagram, Cadılar Bayramı'na hazır: İşte gelen yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    Instagram, Cadılar Bayramı'nı kutlamak için Paskalya yumurtaları adı altında yeni özellikler kullanıma sundu. Bu yeni özellikler ile kullanıcılar; Hikayeler, DM'ler ve Reels'te eğlenceli efektleri, animasyonları ve özel şablonları kullanarak Cadılar Bayramı ruhunu hem yaşayacak hem de paylaşacak.

    Instagram'ın Cadılar Bayramı'na özel yeni özellikleri, 3 Kasım'a kadar erişilebilecek

    3 Kasım'a kadar kullanımda olacak özelliklerden ilki DM'lerdeki eğlenceli efektler ve animasyonlu gizli ifadeler. Yani, "Mutlu Cadılar Bayramı" veya "şaka mı şeker mi" gibi ifadeler kullandığınızda bunlar, özel bir turuncu renkte görünür. Bu tür mesajların alıcıları ayrıca tam ekran, Cadılar Bayramı temalı animasyonlar görecek.

    Instagram, Cadılar Bayramı'na hazır: İşte gelen yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    Instagram ayrıca kullanıcıların arkadaşlarıyla eğlenmesine yardımcı olan beş adet özel "Sen de Ekle Şablonları" yayınladı. Kullanıcılar sınırlı sayıdaki Cadılar Bayramı şablonlarını Hikayeler'deki Sen de Ekle Şablonları kısmından "Mutlu Cadılar Bayramı" bölümünde bulabilirler. 

    Mesaj efektleri ve şablon özelliklerinin yanı sıra Instagram, kullanıcıları Meta AI'nın Imagine özelliğini kullanarak kendilerinin sanal bir avatarını Cadılar Bayramı ruhuna uygun bir şekilde özelleştirebilecek. Bununla birlikte kullanıcılar, AI tarafından oluşturulan kostümlerini ve resimlerini de hikayelerinde paylaşabilirlecek.

    Instagram, Cadılar Bayramı'na hazır: İşte gelen yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    Son olarak yeni gelen diğer özellikler arasında ise Cadılar Bayramı adlı yeni bir yazı tipi, kullanıcıların Hikayeler, Akış ve Reels'te kendilerini ifade etmelerine yardımcı olan Haunted adlı bir metin efekti ve kullanıcıların DM'ler ve IG Yayın kanallarında ayarlayabilecekleri bir Cadılar Bayramı sohbet teması bulunmakta.
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    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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