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Instagram çökünce, şirket açıklamayı rakibi Twitter'dan yapmak zorunda kaldı

Bugün sosyal medya platformu Instagram için enteresan sayılabilecek bir olay yaşandı. Popüler paylaşım platformuna erişim kesilince, şirket duyuru yapmak için rakibi olan Twitter'ı kullandı.
11 ay
4b
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10
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram için zorlu bir gün geride kaldı diyebiliriz. Zira gün içinde sosyal medya uygulamasına erişim kesildi ve milyonlarca kullanıcı hesaplarına ulaşamadı. Şirket bu durumun açıklamasını ise rakip platform Twitter üzerinden yaptı.

Instagram kesinti açıklamasını Twitter'dan yaptı

Instagram erişiminin kesilmesinden sonra milyonlarca kullanıcı Twitter hesaplarına girerek #Instagramdown hash tagini kullanarak şikayet ve dalga geçme içerikli paylaşımlarda bulundular. Kısa bir süre içinde dünya çapına yayılan bu etiket, Instagram yöneticilerini rakip sosyal medya platformunu kullanmak zorunda bıraktı.
Kullanıcıların tepkilerini azaltmak için rakip platformu kullanmak zorunda kalan Instagram'ın resmi Twitter hesabından: "Bazı kullanıcıların Instagram hespalarına erişmekte sorun yaşadıklarının farkındayız. Problemi olabildiğince çabuk çözmek için çalışıyoruz!" açıklaması yapılırken, kısa bir süre sonra kullanıcıların hesaplarına erişim tekrar sağlandı.

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ozmenakif 11 ay en beğenilen
Siz de dh2.com diye bi site açın da bari, malum burası çöküp duruyor, oradan devam edelim kesintilerde. Her haberi, konuyu da çifter çifter koyun. Server error çıkınca ikincisine yorum atarız
Siz de dh2.com diye bi site açın da bari, malum burası çöküp duruyor, oradan devam edelim kesintilerde. Her haberi, konuyu da çifter çifter koyun. Server error ...
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Moving On 11 ay
Şu büyük firmaların birbirlerini rakip bellemesine hastayım ya, yahu zaten bütün dünyanın deli gibi kullandığı ve artık ikon haline gelen sosyal ağlar belli;
1. Facebook
2. Twitter
3. WhatsApp
4. Instagram
5. YouTube
6. Snapchat
7. Google
3'ü Zuck abimizin zaten, sen diğerine rakip olsan ne olur, olmasan ne olur, Instagram tikileri bile aaa zuck buna rakipmiş diyip Twitter'ı kullanmayı bırakmaz.
Şu büyük firmaların birbirlerini rakip bellemesine hastayım ya, yahu zaten bütün dünyanın deli gibi kullandığı ve artık ikon haline gelen sosyal ağlar belli;
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Sansa Stark 11 ay
Twitter ile Instagram rakipmiymiş
1 Yanıt Yanıtla +6
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ÇatlakMerlin 11 ay
İşte bu çok büyük bir prestij kaybı anlamına gelir. Bari açıklamayı Twitter'dan değil de daha farklı bir mecradan yapsaydınız. Twitter'da çöküyor arada ama açıklamayı instagram'dan filan yapmıyor :)
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ardicli2000 11 ay
Adamlar kullanmıcak olsalar zaten onaylı hesap açmazlardı. Saçma bir haber...
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renega 11 ay ardicli2000
her sosyal medya sitesi birbiriyle rakiptir. birbirleri içerisinde hesapları olması gerçeği değiştirmez. google uygulamaları da app store'da var mesela
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ozmenakif 11 ay en beğenilen
Siz de dh2.com diye bi site açın da bari, malum burası çöküp duruyor, oradan devam edelim kesintilerde. Her haberi, konuyu da çifter çifter koyun. Server error çıkınca ikincisine yorum atarız
Yanıtla +16
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Moving On 11 ay
Şu büyük firmaların birbirlerini rakip bellemesine hastayım ya, yahu zaten bütün dünyanın deli gibi kullandığı ve artık ikon haline gelen sosyal ağlar belli;
1. Facebook
2. Twitter
3. WhatsApp
4. Instagram
5. YouTube
6. Snapchat
7. Google
3'ü Zuck abimizin zaten, sen diğerine rakip olsan ne olur, olmasan ne olur, Instagram tikileri bile aaa zuck buna rakipmiş diyip Twitter'ı kullanmayı bırakmaz.
1 Yanıt Yanıtla +7
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renega 11 ay Moving On
her sosyal medya sitesi birbiriyle rakiptir. birbirleri içerisinde hesapları olması gerçeği değiştirmez. google uygulamaları da app store'da var mesela..
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Sansa Stark 11 ay
Twitter ile Instagram rakipmiymiş
1 Yanıt Yanıtla +6
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renega 11 ay Sansa Stark
her sosyal medya sitesi birbiriyle rakiptir. birbirleri içerisinde hesapları olması gerçeği değiştirmez. google uygulamaları da app store'da var mesela.
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mavizaman 11 ay
rezillik.
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