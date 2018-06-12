Instagram çökünce, şirket açıklamayı rakibi Twitter'dan yapmak zorunda kaldı

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram için zorlu bir gün geride kaldı diyebiliriz. Zira gün içinde sosyal medya uygulamasına erişim kesildi ve milyonlarca kullanıcı hesaplarına ulaşamadı. Şirket bu durumun açıklamasını ise rakip platform Twitter üzerinden yaptı.

Instagram kesinti açıklamasını Twitter'dan yaptı

Instagram erişiminin kesilmesinden sonra milyonlarca kullanıcı Twitter hesaplarına girerek #Instagramdown hash tagini kullanarak şikayet ve dalga geçme içerikli paylaşımlarda bulundular. Kısa bir süre içinde dünya çapına yayılan bu etiket, Instagram yöneticilerini rakip sosyal medya platformunu kullanmak zorunda bıraktı.

Kullanıcıların tepkilerini azaltmak için rakip platformu kullanmak zorunda kalan Instagram'ın resmi Twitter hesabından: "Bazı kullanıcıların Instagram hespalarına erişmekte sorun yaşadıklarının farkındayız. Problemi olabildiğince çabuk çözmek için çalışıyoruz!" açıklaması yapılırken, kısa bir süre sonra kullanıcıların hesaplarına erişim tekrar sağlandı.