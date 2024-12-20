Instagram, yeni yapay zeka aracıyla filtre dönemini resmen kapattı!

Instagram'a 2025'de geliyor: Movie Gen AI tarafından desteklenecek
Mosseri, yapay zeka destekli düzenleme aracının bir ön izlemesini de paylaştı. Paylaşılan videoya göre, yapay zeka videodaki her bir detayı (kıyafet, arka plan, genel görünüm) değiştirebilecek. Videoda yapay zekanın bunu kusursuz bir şekilde yaptığı görülüyor; Mosseri, kollarını ve yüzünü hızlı hareket ettirmesine rağmen bir gecikme, kesinti olmuyor. Tabii ki, bu erken önizleme sürümü; tüm kullanıcılara sunulduğunda aynı sonuçları verecek mi belirsiz.
Meta, Ekim ayında Movie Gen'i tanıttığında, modelin basit metin girişleriyle video ve sesler oluşturulmasına, mevcut videoların düzenlenmesine olanak tanıdığını söylemişti. Ancak, Meta yapay zeka destekli video oluşturucunun herkese açık olmayacağını belirtmişti. Bugünkü duyuru, Meta'nın modeli Instagram'daki içerik oluşturucularına videoları için daha fazla yapay zeka düzenleme aracı sağlamak amacıyla kullanacağını ortaya koyuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Güzel olmuş...