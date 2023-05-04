Instagram'da Türkiye için ücretli "Mavi Tik" dönemi resmen başladı

Instagram mavi tik bekleme listesine katılmak için; profil sayfasınızın sağ üst köşesinde bulanan menü ikonuna basıp Meta Verified seçeneğine tıklayın. Ardından açılan ekrandan "Bekleme listesine katıl" butonuna basın.
Abonelik fiyatı aylık 11,99 $'dan başlıyor
Meta, web üzerinden 11,99 $ ödemenizi isterken mobil cihazlar üzerinden ise 14,99 $ ödemenizi istiyor. Ayrıca ücretli aboneliğe kayıt olabilmek için kimlik kartınızı müşteri hizmetlerine sunmanız ve 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor.
Meta Verified ile mavi tik sahibi olan kullanıcılar; doğrulama rozetinin yanı sıra hikaye ve reels videolarına ayrıcalıklı etkiletler ekleyebilecek, özel çıkartmalara erişebilecek ve kendileri adına açılabilecek fake hesaplara karşı daha etkin korumaya sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah