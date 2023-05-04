Tam Boyutta Gör Daha önceden Avustralya ve Yeni Zelanda'da test edilmeye başlanan ücretli abonelik özelliği, artık Türkiye'de de kullanıma sunuldu. Bu aboneliği aktifleştirmek de oldukça basit olduğundan birçok kullanıcı rahatça ücretli aboneliğe geçebilecek. Ancak bu özelliği kullanabilmeniz için Meta, ilk önce sizin bekleme listesine katılmanızı istiyor.

Instagram mavi tik bekleme listesine katılmak için; profil sayfasınızın sağ üst köşesinde bulanan menü ikonuna basıp Meta Verified seçeneğine tıklayın. Ardından açılan ekrandan "Bekleme listesine katıl" butonuna basın.

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Abonelik fiyatı aylık 11,99 $'dan başlıyor

Meta, web üzerinden 11,99 $ ödemenizi isterken mobil cihazlar üzerinden ise 14,99 $ ödemenizi istiyor. Ayrıca ücretli aboneliğe kayıt olabilmek için kimlik kartınızı müşteri hizmetlerine sunmanız ve 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor.

Meta Verified ile mavi tik sahibi olan kullanıcılar; doğrulama rozetinin yanı sıra hikaye ve reels videolarına ayrıcalıklı etkiletler ekleyebilecek, özel çıkartmalara erişebilecek ve kendileri adına açılabilecek fake hesaplara karşı daha etkin korumaya sahip olacak.

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Instagram'da Türkiye için ücretli Mavi Tik dönemi resmen başladı!