Instagram’da ürünleri satın almadan önce AR ile deneyebileceksiniz

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Beklenmedik bir şekilde önemli bir pazar alanı haline gelen Instagram, geliştirdiği özelliklerle alışveriş konusunda yeni deneyimler sunmaya çalışıyor. Bunların en sonuncusu ise artırılmış gerçeklik tarafında. Instagram’da gördüğünüz bir ürünü artırılmış gerçeklik sayesinde önce üzerinizde deneyip sonra satın alabileceksiniz.

Gözlük ve makyaj malzemeleri ile başladı

Yeni özelliği bazı markalar kullanmaya başladı bile. Ray-Ban, Warby Parker, MAC ve NARS bunlardan bazıları. Bu markaların Instagram gönderileri üzerindeki ürünlere giderek test etmeniz mümkün. Örneğin güneş gözlüğünü veya ruju önce üzerinizde deneyip daha sonrasında satın alabilmeniz mümkün. Instagram tarafından hem iOS hem de Android için özelliğin hazır olduğu belirtilse de bazı bölgeler için şimdilik kapalı olduğunu söyleyebiliriz.

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Instagram’ın yeni özelliğinin altında Facebook tarafından hazırlanan Spark AR platformu yatıyor. Şimdilik kısıtlı sayıda üründe kullanılabilse de yayıldığında alışveriş deneyimini ciddi şekilde değiştirebilir. Instagram’dan alışveriş yapmaya çoğu kullanıcının hazır olduğunu da biliyoruz. Sosyal medya devi doğru hamlerle, alışveriş özelliğini kendisi için önemli bir gelir kapısı haline getirebilir.

https://www.engadget.com/2019/10/04/instagram-spark-ar-commerce/