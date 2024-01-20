Instagram, gençler için yeni özelliğini duyurdu: Kapatılamayacak!

Tam Boyutta Gör Instagram, genç kullanıcılarının uygulamada harcadığı vakti sınırlamak için yeni gece uyarıları özelliğini kullanıma sundu. Yeni gece uyarısı, gençlerin gece geç saatlerde Instagram’da Reels videoları veya DM gibi yerlerde 10 dakikadan fazla zaman geçirmesi durumunda ortaya çıkacak. Bildirim, gençlere saatin geç olduğunu hatırlatacak ve uygulamayı kapatıp uyumaları konusunda uyaracak.

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Instagram'a gece uyarıları özelliği geliyor

Instagram, kullanıcılara “Ara verme zamanı gelmedi mi?” bildiriminin ardından “Geç oluyor, Instagram’ı kapatmayı düşünmelisin” gibi bir mesaj gönderecek. Bu bildirim, akşam saat 22.00’den sonra otomatik olarak gösterilecek ve kapatılamayacak. Bu uyarılar, gençlerin gece geç saatlerde 10 dakikadan fazla Reels video izlemesi veya mesajlaşması durumunda çıkacak.

Özellik, varsayılan olarak açık olacak. Genç kullanıcıların özelliği kapatmaları veya bu uyarı mesajlarını görmemeleri için bir seçenek sunulmayacak. Elbette, Instagram’ın belirtilen saatten sonra otomatik olarak kapanması gibi durum olmayacak; bu mesajlar yalnızca bir uyarı, hatırlatıcı niteliğinde, kullanıcı isterse göz ardı edip uygulamayı kullanmaya devam edebilecek.

Gençlere yönelik diğer Instagram özellikleri

Yeni gece uyarıları, Instagram'ın gençlerin uygulamada geçirdiği zamanı azaltmayı amaçlayan tek özellik değil. Uygulamada halihazırda gençlere Instagram'ı düzenli olarak ara vermeleri konusunda tam ekran hatırlatıcı gösteren “Ara Ver” özelliği var. Ek olarak gençlerin bildirimleri sessize alıp arkadaşları ve takipçileriyle belli süreliğine sınır koymasını sağlayan "Sessiz Mod" özelliği bulunuyor. Ayrıca Instagram ve Facebook’ta artık genç kullanıcılar için belli içerik türleri (kendi zarar verme, sansürlenmemiş şiddet ve yeme bozuklukları ilgili gönderiler gibi) otomatik olarak kısıtlanacak.

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