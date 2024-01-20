Instagram, gençler için yeni özelliğini duyurdu: Kapatılamayacak!

Instagram'a gece uyarıları özelliği geliyor
Instagram, kullanıcılara “Ara verme zamanı gelmedi mi?” bildiriminin ardından “Geç oluyor, Instagram’ı kapatmayı düşünmelisin” gibi bir mesaj gönderecek. Bu bildirim, akşam saat 22.00’den sonra otomatik olarak gösterilecek ve kapatılamayacak. Bu uyarılar, gençlerin gece geç saatlerde 10 dakikadan fazla Reels video izlemesi veya mesajlaşması durumunda çıkacak.
Özellik, varsayılan olarak açık olacak. Genç kullanıcıların özelliği kapatmaları veya bu uyarı mesajlarını görmemeleri için bir seçenek sunulmayacak. Elbette, Instagram’ın belirtilen saatten sonra otomatik olarak kapanması gibi durum olmayacak; bu mesajlar yalnızca bir uyarı, hatırlatıcı niteliğinde, kullanıcı isterse göz ardı edip uygulamayı kullanmaya devam edebilecek.
Gençlere yönelik diğer Instagram özellikleri
Yeni gece uyarıları, Instagram'ın gençlerin uygulamada geçirdiği zamanı azaltmayı amaçlayan tek özellik değil. Uygulamada halihazırda gençlere Instagram'ı düzenli olarak ara vermeleri konusunda tam ekran hatırlatıcı gösteren “Ara Ver” özelliği var. Ek olarak gençlerin bildirimleri sessize alıp arkadaşları ve takipçileriyle belli süreliğine sınır koymasını sağlayan "Sessiz Mod" özelliği bulunuyor. Ayrıca Instagram ve Facebook’ta artık genç kullanıcılar için belli içerik türleri (kendi zarar verme, sansürlenmemiş şiddet ve yeme bozuklukları ilgili gönderiler gibi) otomatik olarak kısıtlanacak.Kaynakça https://about.fb.com/news/2023/06/parental-supervision-and-teen-time-management-on-metas-apps/ https://techcrunch.com/2024/01/18/instagrams-new-nighttime-nudges-aim-to-reduce-teens-time-on-the-app/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.