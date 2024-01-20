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    Anlık Bildirim

    Instagram, gençler için yeni özelliğini duyurdu: Kapatılamayacak!

    Instagram, genç kullanıcıların uygulamada geçirdiği süreyi azaltmak için yeni bir özelliği devreye aldı. Geceleri uygulamanın kullanılması mümkün olmayacak.     
    instagram gece uyarıları özelliği Tam Boyutta Gör
    Instagram, genç kullanıcılarının uygulamada harcadığı vakti sınırlamak için yeni gece uyarıları özelliğini kullanıma sundu. Yeni gece uyarısı, gençlerin gece geç saatlerde Instagram’da Reels videoları veya DM gibi yerlerde 10 dakikadan fazla zaman geçirmesi durumunda ortaya çıkacak. Bildirim, gençlere saatin geç olduğunu hatırlatacak ve uygulamayı kapatıp uyumaları konusunda uyaracak.

    Instagram'a gece uyarıları özelliği geliyor

    Instagram, kullanıcılara “Ara verme zamanı gelmedi mi?” bildiriminin ardından “Geç oluyor, Instagram’ı kapatmayı düşünmelisin” gibi bir mesaj gönderecek. Bu bildirim, akşam saat 22.00’den sonra otomatik olarak gösterilecek ve kapatılamayacak. Bu uyarılar, gençlerin gece geç saatlerde 10 dakikadan fazla Reels video izlemesi veya mesajlaşması durumunda çıkacak.

    Özellik, varsayılan olarak açık olacak. Genç kullanıcıların özelliği kapatmaları veya bu uyarı mesajlarını görmemeleri için bir seçenek sunulmayacak. Elbette, Instagram’ın belirtilen saatten sonra otomatik olarak kapanması gibi durum olmayacak; bu mesajlar yalnızca bir uyarı, hatırlatıcı niteliğinde, kullanıcı isterse göz ardı edip uygulamayı kullanmaya devam edebilecek.

    Gençlere yönelik diğer Instagram özellikleri

    Yeni gece uyarıları, Instagram'ın gençlerin uygulamada geçirdiği zamanı azaltmayı amaçlayan tek özellik değil. Uygulamada halihazırda gençlere Instagram'ı düzenli olarak ara vermeleri konusunda tam ekran hatırlatıcı gösteren “Ara Ver” özelliği var. Ek olarak gençlerin bildirimleri sessize alıp arkadaşları ve takipçileriyle belli süreliğine sınır koymasını sağlayan "Sessiz Mod" özelliği bulunuyor. Ayrıca Instagram ve Facebook’ta artık genç kullanıcılar için belli içerik türleri (kendi zarar verme, sansürlenmemiş şiddet ve yeme bozuklukları ilgili gönderiler gibi) otomatik olarak kısıtlanacak.

    Kaynakça https://about.fb.com/news/2023/06/parental-supervision-and-teen-time-management-on-metas-apps/ https://techcrunch.com/2024/01/18/instagrams-new-nighttime-nudges-aim-to-reduce-teens-time-on-the-app/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    camokan 4 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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