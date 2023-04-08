Instagram bir günde 44 milyon mavi tik sattı, rekor gelir elde etti

Tam Boyutta Gör Sosyal ağlarda doğrulama olarak bilinen ve mavi tik simgesi ile temsil edilen özelliğin paralı hale gelmesi yeni bir trend oluşturdu. Twitter’ın ardından Instagram’ın da paralı mavi tik özelliğine geçiş yapması satışları patlattı.

Rekor Instagram mavi tik satışı

Geçtiğimiz haftalarda başlayan ücretli mavi tik programında web uygulamasında 11.99$, mobilde ise 14.99$ aylık abonelik isteniyor. Belirli belgeler sağlandıktan sonra 18 yaş üzeri kullanıcılar mavi tik almaya hak kazanıyor.

Instagram ücretli mavi tik geliyor 1 ay önce eklendi

Henüz belirli ülkelerde kullanıma sunulan mavi tik programına kullanıcılar adeta akın etti. Sadece bir günde 44 milyon mavi tik satıldığı ve 660 milyon dolar gelir elde edildiği belirtiliyor. Bunda onay rozetinin bir statü sembolü haline gelmesinin de etkisi büyük. Bugüne kadar mavi tik tanınmış profillere veriliyordu. Şimdi para ödeyen her kullanıcı sahip olabiliyor.

Ücretli mavi tik programının daha fazla ülkeye gitmesi ile birlikte satışların rekor kıracağına şüphe yok. Yüz milyon abone rakamları abartı olmayacaktır. Mavi tik hizmetinde gerçek müşteri temsilcisi, Hikâye ve Reels videolarında özel etiketler ile aylık 100 yıldız gibi avantajlar da sunuluyor.

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