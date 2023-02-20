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    Instagram "mavi tik" aylık 11,99 dolar

    Instagram ve Facebook platformlarında mavi tik sahibi olmak isteyenler aylık belirli bir ücret ödemek zorunda. Twitter’da olduğu gibi mavi tik ücretli olacak.   
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    Instagram Tam Boyutta Gör
    Twitter’ın abonelik karşılığında kullanıcılara mavi tik vermesinin ardından Meta da gecikmedi. Facebook ve Instagram sosyal ağlarında doğrulanmış hesap haline gelmek için aylık abonelik gerekecek.

    Instagram’dan ücretli abonelik atağı

    Meta Verified olarak duyurulan yeni abonelik sistemi firmanın platformlarında tanınırlığı ve bilinirliği arttıracak. Avusturalya ve Yeni Zelanda’da pilot olarak başlayacak olan hizmetin yıl içerisinde daha fazla ülkeye gelmesi bekleniyor.

    Instagram ve Facebook ağlarında mavi tik sahibi olmak isteyenler web üzerinden 11.99$ ve mobil üzerinden 14.99$ ödeyecek. Kullanıcıların 18 yaş üzerinde olması ve kimlik kartını müşteri hizmetlerine sunması isteniyor.

    Mavi tik yanında kullanıcılar Hikâye ve Reels videolarında özel etiketler ile aylık 100 yıldız sahibi olacak. Twitter gibi geniş bir avantaj kataloğu sunulmuyor. Ayrıca kimlik bilgilerini değiştirmek için tüm onay sürecinin yeniden gerçekleşmesi gerekiyor.

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