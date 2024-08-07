KVKK'dan Instagram’a erişim için VPN kullananlara uyarı

Instagram'a giriş için VPN kullanımı arttı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram'a erişim engeli getirilmesinin ardından kullanıcılar sosyal medya platformuna erişebilmek için VPN uygulamalarına yönelmeye başladı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), bu durumun ciddi güvenlik riskleri oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.
KVKK tarafından yapılan açıklamada, güvenilir olmayan sanal özel ağ (VPN) uygulamalarının kullanımının kullanıcıların kişisel verilerinin kötü niyetli kişiler veya gruplar tarafından ele geçirilmesine neden olabileceği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Son günlerde kişisel verilerinizin güvenliğini hedef alan ve bu kapsamda finansal bilgileriniz ile sosyal ağ hesaplarınızı ele geçirmeyi hedefleyen kaynağı belirsiz uygulamalara karşı dikkatli olunuz.
Güvenilir olmayan sanal özel ağ (VPN) uygulamaları, kişisel verilerinizin kötü niyetli kişi veya gruplar tarafından ele geçirilmesine neden olabilir. Bu nedenle, kişisel verilerinizin güvenliği için bu tür uygulamalara karşı dikkatli olunuz."
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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