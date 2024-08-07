Tam Boyutta Gör Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Instagram'a giriş için VPN uygulamaları kullananlara önemli bir uyarıda bulundu. Bu araçların kişisel verilerin güvenliği açısından önemli bir risk doğurabileceğini belirtti, dikkat edilmesi gerekenleri de tek tek sıraladı.

Instagram'a giriş için VPN kullanımı arttı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram'a erişim engeli getirilmesinin ardından kullanıcılar sosyal medya platformuna erişebilmek için VPN uygulamalarına yönelmeye başladı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), bu durumun ciddi güvenlik riskleri oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.

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KVKK tarafından yapılan açıklamada, güvenilir olmayan sanal özel ağ (VPN) uygulamalarının kullanımının kullanıcıların kişisel verilerinin kötü niyetli kişiler veya gruplar tarafından ele geçirilmesine neden olabileceği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde kişisel verilerinizin güvenliğini hedef alan ve bu kapsamda finansal bilgileriniz ile sosyal ağ hesaplarınızı ele geçirmeyi hedefleyen kaynağı belirsiz uygulamalara karşı dikkatli olunuz.

Güvenilir olmayan sanal özel ağ (VPN) uygulamaları, kişisel verilerinizin kötü niyetli kişi veya gruplar tarafından ele geçirilmesine neden olabilir. Bu nedenle, kişisel verilerinizin güvenliği için bu tür uygulamalara karşı dikkatli olunuz."

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KVKK'dan Instagram’a erişim için VPN kullananlara uyarı