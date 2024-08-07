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    KVKK'dan Instagram’a erişim için VPN kullananlara uyarı

    Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Instagram erişim engelinin ardından VPN uygulamalarının kullanımıyla ilgili uyarılarda bulundu.
    KVKK'dan Instagram’a erişim için VPN kullananlara uyarı Tam Boyutta Gör
    Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Instagram'a giriş için VPN uygulamaları kullananlara önemli bir uyarıda bulundu. Bu araçların kişisel verilerin güvenliği açısından önemli bir risk doğurabileceğini belirtti, dikkat edilmesi gerekenleri de tek tek sıraladı.

    Instagram'a giriş için VPN kullanımı arttı

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram'a erişim engeli getirilmesinin ardından kullanıcılar sosyal medya platformuna erişebilmek için VPN uygulamalarına yönelmeye başladı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), bu durumun ciddi güvenlik riskleri oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.

    KVKK tarafından yapılan açıklamada, güvenilir olmayan sanal özel ağ (VPN) uygulamalarının kullanımının kullanıcıların kişisel verilerinin kötü niyetli kişiler veya gruplar tarafından ele geçirilmesine neden olabileceği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Son günlerde kişisel verilerinizin güvenliğini hedef alan ve bu kapsamda finansal bilgileriniz ile sosyal ağ hesaplarınızı ele geçirmeyi hedefleyen kaynağı belirsiz uygulamalara karşı dikkatli olunuz.

    Güvenilir olmayan sanal özel ağ (VPN) uygulamaları, kişisel verilerinizin kötü niyetli kişi veya gruplar tarafından ele geçirilmesine neden olabilir. Bu nedenle, kişisel verilerinizin güvenliği için bu tür uygulamalara karşı dikkatli olunuz."

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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