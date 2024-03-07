Instagram DM önemli özellikler kazandı

Tam Boyutta Gör Sürekli platformda güncellemeler yapan Instagram, bu kez özel mesaj kutusunu elden geçirdi. Özellikle kullanıcılardan gelen geri bildirimlerle hazırlanan son güncellemede pek çok yenilik sunuluyor.

Instagram DM yenilikleri

Son güncelleme ile Instagram DM kısmına gelen ilk yenilik gönderilen mesajların düzenlenebilmesi. Mesaj gönderildikten sonraki 15 dakika içerisinde içerik düzenlenebiliyor. Bunun için mesajın üzerine uzun basarak çıkan menüden Düzenle seçeneğini seçmeniz gerekiyor.

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Diğer yenilik okundu uyarını açıp kapatabilmek. Tüm sohbetler veya belirli sohbetler için bu yenilik kullanılabiliyor ancak uçtan uca şifrelenenler hariç. Yine üç kişiye kadar sohbetleri sabitleme, gönderilen etiketleri kaydedebilme ve mesajlara etiket, GIF, video, fotoğraf gibi tüm bileşenlerle cevap verebilme şeklinde diğer yenilikler mevcut.

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Instagram DM üzerinde mesaj düzenleme mümkün