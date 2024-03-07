Instagram DM önemli özellikler kazandı

Instagram DM yenilikleri
Son güncelleme ile Instagram DM kısmına gelen ilk yenilik gönderilen mesajların düzenlenebilmesi. Mesaj gönderildikten sonraki 15 dakika içerisinde içerik düzenlenebiliyor. Bunun için mesajın üzerine uzun basarak çıkan menüden Düzenle seçeneğini seçmeniz gerekiyor.
Diğer yenilik okundu uyarını açıp kapatabilmek. Tüm sohbetler veya belirli sohbetler için bu yenilik kullanılabiliyor ancak uçtan uca şifrelenenler hariç. Yine üç kişiye kadar sohbetleri sabitleme, gönderilen etiketleri kaydedebilme ve mesajlara etiket, GIF, video, fotoğraf gibi tüm bileşenlerle cevap verebilme şeklinde diğer yenilikler mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.