Tam Boyutta Gör Instagram alınan yeni kararla resmi olarak açıldı ve erişim yasağı kalktı. Kullanıcılar an itibarıyla Instagram'a VPN uygulaması kullanmadan ya da DNS ayar değişikliği yapmadan erişim sağlayabilecekler. BTK'nın sitesinde yapılan kontrolde de herhangi bir erişim engelinin bulunmadığı görünüyor.

Instagram erişim engeli kaldırıldı

Instagram’ın neden yasaklandığına dair Ulaştırma ve Altyapı Bakanı şu ifadeleri kullanmıştı: “Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının Katalog Suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz.

Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz. Bu platformlar, kurallarına uydukları ülkelerde sundukları güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye’de de geçerli olmasını istiyoruz.

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Neler olmuştu?

Birçok kullanıcı dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram’a 2 Ağustos 2024 sabah saatlerinden itibaren Türkiye genelinde erişim sorunu yaşamıştı. Kullanıcılar Instagram’a giriş yapamadıklarını belirtirken erişim engelinin nedenine dair çeşitli spekülasyonlar ortaya çıkmıştı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) resmi internet sitesinden yapılan sorgulamalar sonucunda 2 Ağustos 2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı kararla Instagram'ın Türkiye genelinde erişime kapatıldığı doğrulanmıştı.

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Instagram erişim engeli tamamen kaldırıldı