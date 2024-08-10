Instagram erişim engeli tamamen kaldırıldı

Instagram erişim engeli kaldırıldı
Instagram’ın neden yasaklandığına dair Ulaştırma ve Altyapı Bakanı şu ifadeleri kullanmıştı: “Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının Katalog Suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz.
Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz. Bu platformlar, kurallarına uydukları ülkelerde sundukları güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye’de de geçerli olmasını istiyoruz.
Neler olmuştu?
Birçok kullanıcı dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram’a 2 Ağustos 2024 sabah saatlerinden itibaren Türkiye genelinde erişim sorunu yaşamıştı. Kullanıcılar Instagram’a giriş yapamadıklarını belirtirken erişim engelinin nedenine dair çeşitli spekülasyonlar ortaya çıkmıştı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) resmi internet sitesinden yapılan sorgulamalar sonucunda 2 Ağustos 2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı kararla Instagram'ın Türkiye genelinde erişime kapatıldığı doğrulanmıştı.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.