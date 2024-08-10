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    Anlık Bildirim

    Instagram erişim engeli tamamen kaldırıldı

    2 Ağustos 2024 tarihinden itibaren kapalı olan Instagram'ın erişim engeli kaldırıldı. BTK'nın sitesinde yapılan kontrolde de herhangi bir erişim engelinin bulunmadığı görünüyor.
    Instagram erişim engeli tamamen kaldırıldı Tam Boyutta Gör
    Instagram alınan yeni kararla resmi olarak açıldı ve erişim yasağı kalktı. Kullanıcılar an itibarıyla Instagram'a VPN uygulaması kullanmadan ya da DNS ayar değişikliği yapmadan erişim sağlayabilecekler. BTK'nın sitesinde yapılan kontrolde de herhangi bir erişim engelinin bulunmadığı görünüyor.

    Instagram erişim engeli kaldırıldı

    Instagram’ın neden yasaklandığına dair Ulaştırma ve Altyapı Bakanı şu ifadeleri kullanmıştı: “Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının Katalog Suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz.

    Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz. Bu platformlar, kurallarına uydukları ülkelerde sundukları güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye’de de geçerli olmasını istiyoruz.

    Neler olmuştu?

    Birçok kullanıcı dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram’a 2 Ağustos 2024 sabah saatlerinden itibaren Türkiye genelinde erişim sorunu yaşamıştı. Kullanıcılar Instagram’a giriş yapamadıklarını belirtirken erişim engelinin nedenine dair çeşitli spekülasyonlar ortaya çıkmıştı.

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) resmi internet sitesinden yapılan sorgulamalar sonucunda 2 Ağustos 2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı kararla Instagram'ın Türkiye genelinde erişime kapatıldığı doğrulanmıştı.

    Detaylar geliyor…

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 4 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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