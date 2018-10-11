Instagram fotoğraf yarışmasının kazananı belli oldu

Bu yıl ilki düzenlenen, Haziran ayında üç hafta boyunca boyunca katılım sağlanan Photobox Instagram Fotoğraf Yarışması (PIPA) kısa sürede tüm dünyada viral halini aldı. 180.000 fotoğrafın katıldığı yarışma bir anda dünyanın en büyük sosyal medya fotoğraf yarışması oldu.



PIPA katılması en kolay fotoğraf yarışması oldu. Yapılması gereken tek şey fotoğrafınızı #thepipas2018 “hashtag”iyle Instagram üzerinden paylaşmak. Katılımın ardından yetkililer büyük bir efor sarfederek tüm fotoğrafları on farklı kategoriye ayırmışlar. Bunlar arasında klasik sayılabilecek seyahat, hayvanlar, spor ve manzaranın yanı sıra aşk, filtresiz ve aile kategorileri de yer alıyor.



Photobox’tan Rory Scott, yarışmanın düzenlendiği ilk yılda, üç hafta gibi kısa sürede bu denli çok katılım sağlanmasının kendilerini de şaşırttığını, ayrıca katılım sağlanan fotoğrafların kalitesinin de oldukça yüksek olduğunu belirtiyor. Guardian ve Cosmoplitan dergilerinden temsilcilerin yer aldığı jüri, zorlu bir elemenin ardından kısa liste oluşturmuşlar.



Bir sosyal medya fotoğraf yarışmasına yakışır şekilde, klasik sayılabilecek bir kare yarışmayı kazanmış. Havadayken ağzıyla yakaladığı topla çekilen bu şirin köpek yarışmanın kazananı olmuş. Yarışmayı kendi kategorisinde kazanan ve sergilenmeye değer görülen kareleri galerimizden görüntüleyebilirsiniz.

https://newatlas.com/pipa-2018-instagram-photography-awards-gallery/56709/