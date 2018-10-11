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Instagram fotoğraf yarışmasının kazananı belli oldu

Bu yıl ilk kez düzenlenen Photobox Instagram Fotoğraf Yarışmasına dünyanın dört bir yanından 180.000 kareyle fotoğraf severler büyük ilgi gösterdi. Yarışmanın kazananları belli oldu.
7 ay
25,7b
1
10
Mobil Uygulamalar
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Bu yıl ilki düzenlenen, Haziran ayında üç hafta boyunca boyunca katılım sağlanan Photobox Instagram Fotoğraf Yarışması (PIPA) kısa sürede tüm dünyada viral halini aldı. 180.000 fotoğrafın katıldığı yarışma bir anda dünyanın en büyük sosyal medya fotoğraf yarışması oldu.

PIPA katılması en kolay fotoğraf yarışması oldu. Yapılması gereken tek şey fotoğrafınızı #thepipas2018 “hashtag”iyle Instagram üzerinden paylaşmak. Katılımın ardından yetkililer büyük bir efor sarfederek tüm fotoğrafları on farklı kategoriye ayırmışlar. Bunlar arasında klasik sayılabilecek seyahat, hayvanlar, spor ve manzaranın yanı sıra aşk, filtresiz ve aile kategorileri de yer alıyor.

Photobox’tan Rory Scott, yarışmanın düzenlendiği ilk yılda, üç hafta gibi kısa sürede bu denli çok katılım sağlanmasının kendilerini de şaşırttığını, ayrıca katılım sağlanan fotoğrafların kalitesinin de oldukça yüksek olduğunu belirtiyor. Guardian ve Cosmoplitan dergilerinden temsilcilerin yer aldığı jüri, zorlu bir elemenin ardından kısa liste oluşturmuşlar.

Bir sosyal medya fotoğraf yarışmasına yakışır şekilde, klasik sayılabilecek bir kare yarışmayı kazanmış. Havadayken ağzıyla yakaladığı topla çekilen bu şirin köpek yarışmanın kazananı olmuş. Yarışmayı kendi kategorisinde kazanan ve sergilenmeye değer görülen kareleri galerimizden görüntüleyebilirsiniz.

https://newatlas.com/pipa-2018-instagram-photography-awards-gallery/56709/ Yorum Yaz
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nty35 7 ay en beğenilen
kazanan foto hangisi? hürriyet.com.tr gibi başlık atıp içerikte bir türlü istenilen bilgiye ulaşılamayan bi haber olmuş.
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theJuDGe_41 7 ay nty35
Bu yorumu yapmak yerine haberin son paragrafını okuyabilir veya galeriyi açıp ilk sayfadaki resmin açıklamasına bakabilirdiniz
1 Yanıt Yanıtla +5
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hasanandnexus 7 ay
Önce paylaşılan fotoğrafların çözünürlüğünü %80 düşürüp, sıkıştırma yapmadan paylaşıp yada daha düşük oranlarda sıkıştırma yaparak fotoğrafları yüksek kalitede paylaşabilelim, sonra instagramı fotoğraf paylaşma sitesi yerine koyabilirim. Telefonumda 1.6 mb boyutundaki fotoğraf instagramda 154 kb seviyelerine iniyor. Şaka gibi.
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esmerbuyucu 7 ay
Mobil(iOS) sürümünde galeri gözükmüyor.
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esmerbuyucu 7 ay
Mobil(iOS) sürümünde galeri gözükmüyor.
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Kayrabey 7 ay
Moda kategorisini kazanan yarı çıplak koca memeli bir zenci :)
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Ussuz 7 ay
Aşk kategorisinde iki geyin fotoğrafı kazanmış. Şaşırdık mi, hayır
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Kayrabey 7 ay Ussuz
Sistematik olarak empoze ediliyor erkek erkeğe ilişki. Dediğin gibi şaşırdık mı? HAYIR...
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nty35 7 ay en beğenilen
kazanan foto hangisi? hürriyet.com.tr gibi başlık atıp içerikte bir türlü istenilen bilgiye ulaşılamayan bi haber olmuş.
2 Yanıt Yanıtla +19
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theJuDGe_41 7 ay nty35
Bu yorumu yapmak yerine haberin son paragrafını okuyabilir veya galeriyi açıp ilk sayfadaki resmin açıklamasına bakabilirdiniz
1 Yanıt Yanıtla +5
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nikony 7 ay nty35
Alfa sürümde daha gelişmiş bir galeri var. Oradan görebilirsin.
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fotoğraf dünyası, instagram ve
7 etiket daha yarışma photobox Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Kerem Ardıçlı Fotoğraf Makineleri MPopüler
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