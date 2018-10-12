Instagram, gönderiler arasında tıklayarak geçiş yapılmasını sağlayan özelliği test ediyor

Popüler sosyal medya platformu Instagram'a her gün yeni bir özelliğin eklendiğini söylemek hiç de yanlış olmaz. Uygulamaya şimdi de Hikayeler bölümünden esinlenilerek, gönderiler arasında ekrana tıklayarak gezilmesini sağlayan yeni biz özellik geliyor.

Hikayeler'deki gezinme şekli gönderilere geliyor

Hiç kuşku yok ki Instagram platformunun en çok ilgi çeken bölümü kullanıcıların Hikayeleri diyebiliriz. Snapchat'ten esinlenilerek tasarlanan bu bölüm, gönderilerden daha fazla ilgi görüyor ve Instagram buradaki pratik gezinme sistemini, standart gönderilere de getirmeye çalışıyor.

https://www.theverge.com/2018/10/11/17965512/instagram-tap-next-post-scroll-test-explore

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Supratesek Bose adlıkullanıcısının farkettiği bu özellik şu anve yakında tüm kullanıcılara sunulacak. Ancak yeni özelliğin şöyle bir handikapı da var. Ziraveya gönderisini beğenmeyeceğiniz kişilerin profillerinde gezerken, gönderileri atlamak için ekranaözen göstermeniz gerekiyor.