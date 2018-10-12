Instagram, gönderiler arasında tıklayarak geçiş yapılmasını sağlayan özelliği test ediyor

Teknoloji Editörü
Popüler sosyal medya platformu Instagram'a her gün yeni bir özelliğin eklendiğini söylemek hiç de yanlış olmaz. Uygulamaya şimdi de Hikayeler bölümünden esinlenilerek, gönderiler arasında ekrana tıklayarak gezilmesini sağlayan yeni biz özellik geliyor.
Hikayeler'deki gezinme şekli gönderilere geliyor
Hiç kuşku yok ki Instagram platformunun en çok ilgi çeken bölümü kullanıcıların Hikayeleri diyebiliriz. Snapchat'ten esinlenilerek tasarlanan bu bölüm, gönderilerden daha fazla ilgi görüyor ve Instagram buradaki pratik gezinme sistemini, standart gönderilere de getirmeye çalışıyor.Supratesek Bose adlı Instagram kullanıcısının farkettiği bu özellik şu an test aşamasında ve yakında tüm kullanıcılara sunulacak. Ancak yeni özelliğin şöyle bir handikapı da var. Zira gizli takip ettiğiniz veya gönderisini beğenmeyeceğiniz kişilerin profillerinde gezerken, gönderileri atlamak için ekrana çift tıklamamaya özen göstermeniz gerekiyor.
https://www.theverge.com/2018/10/11/17965512/instagram-tap-next-post-scroll-test-explore Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Valla enteresan insanlar dolu bu forum ya