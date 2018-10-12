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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Instagram, gönderiler arasında tıklayarak geçiş yapılmasını sağlayan özelliği test ediyor

Sosyal medya devi Instagram'a yakında bir yenilik daha geliyor. Bundan böyle kullanıcılar tıpkı Hikayeler'de olduğu gibi gönderiler arasında da tıklayarak gezebilecekler.
7 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Popüler sosyal medya platformu Instagram'a her gün yeni bir özelliğin eklendiğini söylemek hiç de yanlış olmaz. Uygulamaya şimdi de Hikayeler bölümünden esinlenilerek, gönderiler arasında ekrana tıklayarak gezilmesini sağlayan yeni biz özellik geliyor.

Hikayeler'deki gezinme şekli gönderilere geliyor

Hiç kuşku yok ki Instagram platformunun en çok ilgi çeken bölümü kullanıcıların Hikayeleri diyebiliriz. Snapchat'ten esinlenilerek tasarlanan bu bölüm, gönderilerden daha fazla ilgi görüyor ve Instagram buradaki pratik gezinme sistemini, standart gönderilere de getirmeye çalışıyor.
Supratesek Bose adlı Instagram kullanıcısının farkettiği bu özellik şu an test aşamasında ve yakında tüm kullanıcılara sunulacak. Ancak yeni özelliğin şöyle bir handikapı da var. Zira gizli takip ettiğiniz veya gönderisini beğenmeyeceğiniz kişilerin profillerinde gezerken, gönderileri atlamak için ekrana çift tıklamamaya özen göstermeniz gerekiyor.

https://www.theverge.com/2018/10/11/17965512/instagram-tap-next-post-scroll-test-explore Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fuckulteli 7 ay
Takip etmediğin hesaplarda gezerken gönderiyi beğenme işleminden önce onay istesin. Çift tıklamayla hemen beğenmesin. Çift yerine üç tıklamayla beğenme seçeneği sunsun vs..
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Umutcan 7 ay
Kılıf yıpranmış önce onu değiştirsin.
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Afyonteam 7 ay
Her 3 postan birisi reklam, hikayelerde bile reklam
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CarlBenz 7 ay Afyonteam
e ne yapsın kardeşim herşeye bi isyanınız var nasıl forum burası ya her haberde yok öyle olmasın böyle olmasın kardeşim bu adam uygulamadan para kazanacak ki bir anlamı olsun kıçı kırık işletmeler instagramda sabahtan akşama kadar reklam yapıyorlar sahibi yapınca her 3 posttan birisi reklam

Valla enteresan insanlar dolu bu forum ya
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