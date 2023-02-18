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    Anlık Bildirim

    Instagram gönderilerine GIF ile yorum yapma özelliği geliyor

    Meta'ya ait sosyal medya platformu Instagram, geçtiğimiz günlerde bir dizi yeni özelliği kullanıma sundu. İşte kullanıcıların uzun zamandır beklediği yenilikleri barındıran özelliklerin detayları:
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    Instagram gönderilerine GIF ile yorum yapma özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, birkaç yeni özelliğini duyurdu. Bu özellikler arasında yer alan Sessiz Mod ve gönderilere GIF ile yorum yapabilme ise en çok dikkat çeken özellikler oldu.

    Hikayeler'den sonra gönderilere de GIF'lerle yorum yapmanız artık mümkün

    Instagram, kullanıcıların GIF'lerle hikayeler ve gönderiler hakkında yorum yapmasına olanak tanıyan yeni bir özelliği tanıttı. Yanıt vermek için kullanılacak GIF'ler ise GIPHY'den alınacak. GIF özelliğine ek olarak şirket, uygulama üzerinde daha iyi kontrol sağlayan bazı özellikler de ekledi. Bunlar arasında Sessiz mod ve İlgilenmiyorum düğmesi bulunmakta.

    Instagram gönderilerine GIF ile yorum yapma özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Sessiz Mod özelliğini aktifleştiren kullanıcılar mod kapatılana kadar herhangi bir bildirim almayacak ve etkinlik durumu Sessiz modda olarak görüntülenecek. İlgilenmiyorum düğmesiyle ise kullanıcıların Keşfet sayfasındaki gönderilerle ilgilenip ilgilenmediği anlaşılacak ve bundan sonra ilgilendikleri içeriklerin Keşfet sayfasında olması sağlanacak. 
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    donanimhabercom Instagram

    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 3 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 5 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 1 hafta önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 hafta önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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