Instagram gönderilerine GIF ile yorum yapma özelliği geliyor

Hikayeler'den sonra gönderilere de GIF'lerle yorum yapmanız artık mümkün
Instagram, kullanıcıların GIF'lerle hikayeler ve gönderiler hakkında yorum yapmasına olanak tanıyan yeni bir özelliği tanıttı. Yanıt vermek için kullanılacak GIF'ler ise GIPHY'den alınacak. GIF özelliğine ek olarak şirket, uygulama üzerinde daha iyi kontrol sağlayan bazı özellikler de ekledi. Bunlar arasında Sessiz mod ve İlgilenmiyorum düğmesi bulunmakta.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah