Tam Boyutta Gör Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, birkaç yeni özelliğini duyurdu. Bu özellikler arasında yer alan Sessiz Mod ve gönderilere GIF ile yorum yapabilme ise en çok dikkat çeken özellikler oldu.

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Hikayeler'den sonra gönderilere de GIF'lerle yorum yapmanız artık mümkün

Instagram, kullanıcıların GIF'lerle hikayeler ve gönderiler hakkında yorum yapmasına olanak tanıyan yeni bir özelliği tanıttı. Yanıt vermek için kullanılacak GIF'ler ise GIPHY'den alınacak. GIF özelliğine ek olarak şirket, uygulama üzerinde daha iyi kontrol sağlayan bazı özellikler de ekledi. Bunlar arasında Sessiz mod ve İlgilenmiyorum düğmesi bulunmakta.

Tam Boyutta Gör Sessiz Mod özelliğini aktifleştiren kullanıcılar mod kapatılana kadar herhangi bir bildirim almayacak ve etkinlik durumu Sessiz modda olarak görüntülenecek. İlgilenmiyorum düğmesiyle ise kullanıcıların Keşfet sayfasındaki gönderilerle ilgilenip ilgilenmediği anlaşılacak ve bundan sonra ilgilendikleri içeriklerin Keşfet sayfasında olması sağlanacak.

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Instagram gönderilerine GIF ile yorum yapma özelliği geliyor