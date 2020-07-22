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    Instagram Hikayeler'e hareketli metin özellliği geliyor

    Instagram'a gelen yeni özellik sayesinde Hikayeler'inize hareketli metin ekleyerek görsel açıdan daha etkileyici Story'ler paylaşabileceksiniz.
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    452
    2
    Mobil Uygulamalar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Instagram, Hikayeler için hareketli metin özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Daha önce kapalı testi yapılan bu özellik, şimdi bazı geliştiricilerin kullanımına açıldı. Temmuz başında testi yapılan versiyona göre çok sayıda yazı tipi ve animasyon çeşidi olduğu görülüyor.

    Ayrıca Bkz. "Instagram'da bağış toplama dönemi başladı"

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    Hareketli metin özelliğinde seçtiğiniz fonta göre animasyon çeşidi değişiyor. Yapılan paylaşımda 9 farklı hareketli font çeşidi gözüküyor. Hareketli metin özelliğinin önümüzdeki aylarda herkesin kullanımına açılması bekleniyor. Hareketli metinlerin nasıl gözüktüğünü merak ediyorsanız aşağıdaki tweet'te yer alan videoyu izleyebilirsiniz.

    Instagram dün ABD, İngiltere ve İrlanda’da bireysel bağış özelliğini kullanıma aldı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar bağış kampanyası başlatıp takipçilerinden para toplayabiliyor. Ancak bağış toplayabilmek için sebep göstermek ve Instagram’ın bu sebebi kabul etmesi gerekiyor. Bu özelliğin Türkiye'ye gelmeyeceği düşünülüyor.

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    https://www.digitalinformationworld.com/2020/07/instagram-is-experimenting-with-animated-story-text.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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