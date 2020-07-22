Instagram Hikayeler'e hareketli metin özellliği geliyor

Tam Boyutta Gör

Instagram, Hikayeler için hareketli metin özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Daha önce kapalı testi yapılan bu özellik, şimdi bazı geliştiricilerin kullanımına açıldı. Temmuz başında testi yapılan versiyona göre çok sayıda yazı tipi ve animasyon çeşidi olduğu görülüyor.

Ayrıca Bkz. "Instagram'da bağış toplama dönemi başladı"

İlginizi Çekebilir

Instagram'da bağış toplama dönemi başladı

Hareketli metin özelliğinde seçtiğiniz fonta göre animasyon çeşidi değişiyor. Yapılan paylaşımda 9 farklı hareketli font çeşidi gözüküyor. Hareketli metin özelliğinin önümüzdeki aylarda herkesin kullanımına açılması bekleniyor. Hareketli metinlerin nasıl gözüktüğünü merak ediyorsanız aşağıdaki tweet'te yer alan videoyu izleyebilirsiniz.

Instagram dün ABD, İngiltere ve İrlanda’da bireysel bağış özelliğini kullanıma aldı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar bağış kampanyası başlatıp takipçilerinden para toplayabiliyor. Ancak bağış toplayabilmek için sebep göstermek ve Instagram’ın bu sebebi kabul etmesi gerekiyor. Bu özelliğin Türkiye'ye gelmeyeceği düşünülüyor.

Instagram Instagram Sosyal Ücretsiz Cihaza göre değişir

Instagram Instagram, Inc. Fotoğraf ve Video Ücretsiz 141.2 MB

https://www.digitalinformationworld.com/2020/07/instagram-is-experimenting-with-animated-story-text.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.