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Instagram aşılar hakkında yanlış bilgi etiketlerini engelleyecek

Instagram'da aşı karşıtlığına yönelik etiketler artık platform tarafından yasaklanıyor. ABD'de ortaya çıkan salgınların ardından her sosyal ağ tek tek harekete geçecek.
4 hf. (Son Güncelleme: 4 hf.)
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sosyal medya
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Aşılar hakkında yanlış bilgilendirmeler konusunda geçtiğimiz günlerden bu yana baskı altında olan Instagram’dan cevap geldi. Açıklanana göre sosyal medya platformundaki “yanlış olduğu kanıtlanabilir” bilgilerin paylaşıldığı #etiketler, yani bilinen adıyla hashtagler silinip engellenecek.
Şimdiye kadar #vaccinescauseautism (aşılar otizme sebep olur) ve #vaccinescauseaids (aşılar AIDS’e sebep olur) etiketlerini engelleyen Instagram, artık içeriğinde bilgi olmasa bile yanlış bilgileri içeren paylaşımlarda yer alan etiketleri de yasaklayacak.
Instagram’da bir hashtag engellendiğinde ne oluyor derseniz cevap basit ve tam olarak beklenen şey: Bunlara tıklanarak ya da aratılarak daha fazla ilgili içerik görmek mümkün olmayacak. Benzer önlemler daha önce Instagram’ın sahibi Facebook tarafından da alınmıştı.

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mmkayaaa01 2 hf. yeni yorumcu
Gerçekten güzel haber !
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TheJudgé 4 hf.
Güzel Haber
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Lova 4 hf.
"#vaccinescauseautism" 'in çevirisi nasıl "aşılar kansere sebep oluyor" olabilir sevgili editör bey. Hadi İngilizceniz yok Türkçeniz de mi yok. "Autism"'in Türkçesinin "otizm" olduğunu anlamamak için çok baştan savma iş yapıyor olmak lazım.
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cbabuccuoglu 4 hf. yeni yorumcu Lova
Merhabalar, yanlış yazmışım şimdi fark ediyorum. Dikkatsizlik, kusura bakmayın.
Uyarınız için teşekkür ederim.
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johan_06 4 hf.
Sonunda bu aşı karşıtlarına somut önlemler alınmaya başlandı.
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Tugrul_512bit 4 hf.
Sonra sıra dünya düzcülere ve sözde soykırımcılara gelir.
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