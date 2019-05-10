Instagram aşılar hakkında yanlış bilgi etiketlerini engelleyecek

“yanlış olduğu kanıtlanabilir” bilgilerin paylaşıldığı #etiketler, yani bilinen adıyla hashtagler silinip engellenecek. Aşılar hakkında yanlış bilgilendirmeler konusunda geçtiğimiz günlerden bu yana baskı altında olan Instagram’dan cevap geldi. Açıklanana göre sosyal medya platformundakibilgilerin paylaşıldığı #etiketler, yani bilinen adıyla hashtagler silinip engellenecek.

Şimdiye kadar #vaccinescauseautism (aşılar otizme sebep olur) ve #vaccinescauseaids (aşılar AIDS’e sebep olur) etiketlerini engelleyen Instagram, artık içeriğinde bilgi olmasa bile yanlış bilgileri içeren paylaşımlarda yer alan etiketleri de yasaklayacak.

Instagram’da bir hashtag engellendiğinde ne oluyor derseniz cevap basit ve tam olarak beklenen şey: Bunlara tıklanarak ya da aratılarak daha fazla ilgili içerik görmek mümkün olmayacak. Benzer önlemler daha önce Instagram’ın sahibi Facebook tarafından da alınmıştı.