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Instagram hikayelerine "yeşil ekran" özelliği geliyor

Sosyal medya devlerinden Instagram, uygulamanın hikayeler bölümünde kullanılmak üzere yeşil ekran olarak adlandırılan yeni bir artırılmış gerçeklik özelliğini test ediyor.
3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Instagram çok yakında yeni bir özelliğe daha kavuşmak üzere. Uygulamalara eklenecek olan yeni özellikleri araştıran ve sağlam bir sicile sahip olan Jane Manchun Wong, Instagram'a yeşil ekran özelliğinin geleceğini ortaya çıkardı.

Şimdilik sadece fotoğraf kullanılabilecek

Sinema ve televizyonda oldukça sık kullanılan yeşil ekran teknolojisini, basit bir şekilde, seçilen arka plan görüntüsünün önüne başka bir görüntünün eklenebilmesi olarak açıklayabiliriz. Instagram'a eklenecek olan bu yeni özellik ile birlikte, hikayeler kısmında eğer yeşil ekran özelliğini aktif duruma getirirseniz, kendi görüntünüzün arkasına istediğiniz görseli eklemeniz mümkün bir hale gelecek.
Instagram hikayelerine
Tam Boyutta Gör

Ancak Instagram'ın bu özelliğinde videolar değil sadece fotoğraflar kullanılabilecek. Önümüzdeki dönemde ise arka planda istenilen videonun oynatılması da mümkün olabilir. Instagram konuyla ilgili bir açıklama yapmış olmasa da yeni özelliğin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması bekleniyor.

https://twitter.com/wongmjane/status/1154829424052723713 Yorum Yaz
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Darknesia 1 sa.
"Aşkım vallahi bak evdeyiz..."
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fuckulteli 1 sa.
Arka plan fotoğraf olabilir ama sabit fotoğraf olması yerine kameranın hareketiyle fotoğrafın kadtajdaki görüntüsü de hareket etmeli, etse iyi olur yani. (kullanacağımız yok da)
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Whippoorwill 2 sa.
İyice yalan dolan olacak yani.
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SC0RPI0N 2 sa.
Bırakında sadece kalsın Instagram başka özelliğe gerek yok bence
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karizmas 2 sa.
Yine yeşillendi fındık dalları
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