Instagram hikayelerine "yeşil ekran" özelliği geliyor

Instagram çok yakında yeni bir özelliğe daha kavuşmak üzere. Uygulamalara eklenecek olan yeni özellikleri araştıran ve sağlam bir sicile sahip olan Jane Manchun Wong, Instagram'a yeşil ekran özelliğinin geleceğini ortaya çıkardı.

Şimdilik sadece fotoğraf kullanılabilecek

https://twitter.com/wongmjane/status/1154829424052723713

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Sinema ve televizyonda oldukça sık kullanılan, basit bir şekilde, seçilen arka plan görüntüsünün önüne başka biri olarak açıklayabiliriz. Instagram'a eklenecek olan bu yeni özellik ile birlikte,kısmında eğer yeşil ekran özelliğini aktif duruma getirirseniz, kendi görüntünüzün arkasınaeklemeniz mümkün bir hale gelecek.Ancak Instagram'ın bu özelliğindedeğil sadece fotoğraflar kullanılabilecek. Önümüzdeki dönemde ise arka planda istenilen videonun oynatılması daolabilir.konuyla ilgili bir açıklama yapmış olmasa da yeni özelliğin önümüzdeki günlerdebekleniyor.