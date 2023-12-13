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    Instagram’ın çatı şirketi Meta’dan dev yenilenebilir enerji atılımı

    Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın çatı şirketi Meta, 300MW güneş enerjisi ve enerji depolama sistemi için Orsted ile anlaştı. Meta, böylece yenilenebilir enerjiye dev bir yatırım yapmış oldu.
    Instagram’ın çatı şirketi Meta’dan yenilenebilir enerji atılımı Tam Boyutta Gör
    Yenilenebilir enerji sadece ev ve sanayi alanlarını için lazım değil. Aynı zamanda yüksek enerji tüketimi yapan devasa teknoloji şirketlerinin de bu dönüşüme ayak uydurması gerekiyor. Bu bağlamda Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın çatı şirketi Meta, veri merkezlerinin Danimarkalı enerji şirketi Orsted ile yapılan bir sözleşme sayesinde yakında güneş enerjisi ile destekleneceğini duyurdu.

    Meta'dan önemli yenilenebilir enerji yatırımı

    Sözleşme kapsamında Meta, Orsted’in halihazırda ABD’nin Arizona eyaletinde inşaatı devam eden 300MW'lık bir güneş enerjisi çiftliği ve 300MW'lık batarya enerji depolama sisteminin çıktısına çok büyük bir kısmına sahip olacak. ABD'li Salt River Project (SRP) ve Danimarkalı enerji şirketi Orsted ile geliştirilen bu tesisin önümüzdeki yıl tamamlanması planlanıyor.

    Meta, bu yılın başlarında başka bir güneş enerjisi tesisinden 50MW ve yine 2024 yılında faaliyete geçmesi planlanan 200MW’lık bir diğer güneş enerjisi tesisinin üretiminin de bir kısmını satın alacak. SRP'nin planlama, strateji ve sürdürülebilirlik müdürü Bobby Olsen, "SRP, Meta'nın yenilenebilir enerji hedeflerine ve SRP'nin sürdürülebilirlik taahhütlerine ulaşmasına yardımcı olacak daha fazla güneş enerjisi eklemek için Meta ile ortaklık yapmaktan memnuniyet duyuyor" dedi.

    Meta, bu hamlesiyle Arizona’daki dev Mesa kampüsünü besleyecek. Meta, Mesa kampüsünün temelini ilk olarak Ağustos 2021'de atmıştı. 396 dönümlük arazinin birinci aşaması 970.000 metrekarelik (90.000 m²) iki binadan oluşuyor. Şirket, Mayıs 2022'de sahayı 2,5 milyon metrekarenin üzerine çıkaracak daha fazla genişleme planını duyurmuştu. Teknoloji devi, 2020 yılında faaliyetlerinin tamamında net sıfır emisyona ulaştı ve enerji talebinin tamamını yenilenebilir enerjiyle karşıladı, ancak işi büyüdükçe temiz enerji projelerine yatırım yapmaya devam etti. Şirket, 2025 yılına kadar yalnızca ABD'de 9,8 GW rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesine yatırım yapmış olmayı bekliyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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