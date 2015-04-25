Instagram istemcisi 6tag güncellendi

Rudy Huyn tarafından hazırlanan alternatif Instagram istemcisi 6tag, yeni bir güncelleme daha aldı.

Popüler sosyal ağlardan Instagram'a erişim için önemli bir alternatif olan 6tag, kısa süre önce yayınlanan 4.2 güncellemesiyle doğrulanmış hesaplarda etiket göstermeye başlamış ve böylece özellikle ünlü kişilerin takibini ciddi seviyede kolaylaştırmıştı. Yayınlanan 4.3 güncellemesiyle ise özel yeniden boyutlandırma algoritmasıyla ile fotoğraf kalitesini yerleşik olana göre arttırıyor, özel konumlar oluşturulabiliyor ve koyu renkli tema iyileştirmeler alıyor.

Ücretsiz olarak sunulan 6tag'ın mevcut sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/6tag-grabs-its-third-update-week-bringing-custom-locations-improved-dark-theme-more