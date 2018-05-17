Instagram kullanıcıları uygulamada ne kadar zaman harcadıklarını görebilecek

Sosyal medya devi Instagram'ın, kullanıcıların uygulamada ne kadar süre harcadıklarını gösterecek yeni bir özellik üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bu bilgi uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong'un, Instagram'ın Android versiyonunun kaynak kodlarında "Usage Insights" (Kullanım Bilgileri) adında gizlenmiş bir özellik olduğunu farketmesiyle ortaya çıktı.

Instagram CEO'su bu özelliğin geleceğini doğruladı

Yeni özellik Instagram kullanıcılarının uygulamada harcadıkları süreyi görmelerini ve buna göre kendilerine bir kısıtlama getirmelerini amaçlıyor. Sosyal platformun CEO'su Kevin Systrom, bu özelliğin geleceğini doğrulayarak: "İnsanların, Instagram üzerinde harcadığı zaman hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağlayacak araçlar üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özelliğin ne gibi detaylar vereceği şimdilik bilinmese de, Instagram'ın da Google ve Facebook'un izinden gittiğini söyleyebiliriz. Yakın zamanda Google, Android P'nin kullanıcıların hangi uygulamayı ne kadar süreyle kullandıklarına dair oluşturacağı verilerle, kullanıcıların akıllı telefonlarında harcayacakları zamanı daha akıllıca yönetebilmelerini sağlayacağı yeni bir özelliği duyurmuştu.

https://www.theverge.com/2018/5/16/17360378/instagram-usage-insights-time-spent-feature