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Instagram kullanıcıları uygulamada ne kadar zaman harcadıklarını görebilecek

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Instagram'ın, kullanıcıların uygulamada ne kadar süre harcadıklarını gösterecek bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Sosyal medya devi Instagram'ın, kullanıcıların uygulamada ne kadar süre harcadıklarını gösterecek yeni bir özellik üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bu bilgi uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong'un, Instagram'ın Android versiyonunun kaynak kodlarında "Usage Insights" (Kullanım Bilgileri) adında gizlenmiş bir özellik olduğunu farketmesiyle ortaya çıktı.

Instagram CEO'su bu özelliğin geleceğini doğruladı

Yeni özellik Instagram kullanıcılarının uygulamada harcadıkları süreyi görmelerini ve buna göre kendilerine bir kısıtlama getirmelerini amaçlıyor. Sosyal platformun CEO'su Kevin Systrom, bu özelliğin geleceğini doğrulayarak: "İnsanların, Instagram üzerinde harcadığı zaman hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağlayacak araçlar üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Özelliğin ne gibi detaylar vereceği şimdilik bilinmese de, Instagram'ın da Google ve Facebook'un izinden gittiğini söyleyebiliriz. Yakın zamanda Google, Android P'nin kullanıcıların hangi uygulamayı ne kadar süreyle kullandıklarına dair oluşturacağı verilerle, kullanıcıların akıllı telefonlarında harcayacakları zamanı daha akıllıca yönetebilmelerini sağlayacağı yeni bir özelliği duyurmuştu.

https://www.theverge.com/2018/5/16/17360378/instagram-usage-insights-time-spent-feature Yorum Yaz
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mesken01 11 ay
instagram hesap dondurma, silme veya kapatma işlemlerini kolaylıkla yapabilmeniz için sizlere yardımcı oluyoruz. Yapmanız gereken adımlar sırayla ve basit olarak yapabilirsiniz. Instagram hesabı geçici olarak kapatmak için, hesap dondurma linkine tıklayarak, açılan onay sayfasında hesabınızı neden kapatmak istediğinizi seçin.
kaynak: teknocard.com/...
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Serkan_Yılmaz 11 ay
Bu habere en çok sevgilisi ve eşi olanlar sevinecek. Triplerin yegane malzemesi bu artık." Belli kimin daha ilgisiz olduğu " . Black mirror esintisi aldım.
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hareketliperde 1 yıl
pelinsu lar sevgilileri bu yolla takip edicek artık desenize
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