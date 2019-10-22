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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook ve Instagram sahte haber uyarı özelliğini devreye sokuyor

    Sosyal medya devleri Facebook ve Instagram, 2020 yılında yapılacak olan ABD başkanlık seçimlerini etkilememesi için sahte haber uyarı özelliğini devreye sokacak.
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    sosyal medya
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Facebook ve Instagram sahte haber uyarı özelliğini devreye sokuyor
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    Günümüzde internet ve sosyal medyanın en büyük sorunlarından biri de sahte haberler diyebiliriz. Çok kısa sürede binlerce hatta milyonlarca kişiye ulaşabilecek olan bu sahte haberlerle ilgili Facebook ve Instagram'da yeni bir dönem başlayacak.

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    Kullanıcılara uyarı mesajı gösterilecek

    Her ne kadar bazı web siteleri, haberlerinin güvenilir görünmesi için profesyonel tasarlanmış olsalar da, Facebook bu konuyla ilgili olarak kullanıcılara yardım etmek istiyor. 2020 ABD başkanlık seçimleri odak noktasına konarak başlatılacak olan bu uygulamada, Facebook ve Instagram platformlarında yer alan haberler analiz edilecek ve sahte olabilecekleri şüphesiyle işaretlenecekler.

    Facebook ve Instagram sahte haber uyarı özelliğini devreye sokuyor
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    Kullanıcılar haber akışlarında bu tür işaretlenmiş bir haberle karşılaşmaları durumunda, önce haberin sahte veya yanlış olabileceğine dair bir uyarı alacaklar ve isterlerse bu uyarıyı geçip haberi okuyabilecekler. Platformların hikayeler kısmında da uygulanacak olan bu uyarı sisteminin ne denli sağlıklı çalışacağını ve sahteyle, gerçeği ne oranda doğru analiz edeceğini ise önümüzeki günlerde hep birlikte göreceğiz.



    https://newsroom.fb.com/news/2019/10/update-on-election-integrity-efforts/ Yorum Yaz
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