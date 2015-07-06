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Instagram resim yükleme çözünürlüğünü yükseltiyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Instagram resim yükleme çözünürlüğünü yükseltiyor

Fotoğraf paylaşımı tabanlı en büyük sosyal ağ konumundaki Instagram, kullanıcılardan gelen yoğun istek sonrasında şimdiye kadar izin verdiği 640x640 piksel fotoğraf yükleme çözünürlük sınırını daha da yukarıya çekiyor. 

Kullanıcıların mobil cihazlarında kamera çözünürlüklerinin yükselmesi Instagram'da da böyle bir değişikliği zorunlu kılıyordu. Kullanıcılar yakında Instagram hesabına 1080x1080 piksel çözünürlüğünde fotoğraflar yükleyebilecek. 

Aslında gelişme Instagram tarafından resmen duyurulmadı ancak web uygulamasının kaynak kodlarında yeni çözünürlüğe ait detaylar yer alıyor. Firma şimdilik resmi sınırın 640x640 piksel olduğunu belirtiyor. Muhtemelen yenilik şu an geliştirme aşamasında ve bir etkinlik ile teknoloji dünyasına tanıtılacak. Ancak hali hazırda 1080x1080 piksel fotoğraf yükleyebildiğini söyleyenler mevcut.  

http://www.theverge.com/2015/7/6/8899807/instagram-1080p-pictures-photo-upload Yorum Yaz
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okty_bcer 4 yıl
internet kotasının yarısını instagram götürüyordu zaten şimdi hapsini alır artık.
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roark34 4 yıl
gerek yok. bu operatörlerle resim yüklenmesini bekleyeceğiz uygulama içinde.
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akin_orta 4 yıl
Şöyle bir düzeltme yapayım:
Instagram'a upload edilen resimlerin şuanki max çözünürlüğü zaten 2048 x 2048 şeklinde. Ancak Instagram bu resimleri 640 x 640 çözünürlüğe düşürerek sunuyor. Sanırım Instagram bu resimlerin bize sunulan sürümlerinin çözünürlüklerini yükseltiyor. Yani haberde yükleme çözünürlüğünden bahsetmiş ancak bu indirilen resimlerin çözünürlüğü olmalı bence. Nerden mi biliyorum? Symbian için Instagram uygulaması yaptım oradan biliyorum :)
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Bender B. Rodriquez 4 yıl
Paketi 2 kat daha fazla harcayacak yani
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Portraitclub 4 yıl
Yerinde bi karar olur.
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BekirTemel 4 yıl
Sınırlama olmasa yeridir.
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Firaristt 4 yıl
1080x1080 bile oldukça düşük bir çözünürlük artık
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Therocqula 4 yıl
Bence direk orijinal çözünürlük yüklenmesine izin verilmesi lazım, dileyen kullanıcılar da resmin üstüne tıkladığında zoom yapma özelliğine erişebilmeli. Köklü değişim yapmamaya çalışıyorlar fakat bunları yaptıklarında da hiçbir kullanıcının ben bu özelliği beğenmedim programı kaldırıyorum diyeceğini sanmıyorum.
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Captain_Ivy 4 yıl
Yükseltilsin tabi ya, takipçilerime çizimlerimi hd olarak sunamıyorum


instagram.com/fatih.ydrm
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