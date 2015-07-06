Instagram resim yükleme çözünürlüğünü yükseltiyor

Fotoğraf paylaşımı tabanlı en büyük sosyal ağ konumundaki Instagram, kullanıcılardan gelen yoğun istek sonrasında şimdiye kadar izin verdiği 640x640 piksel fotoğraf yükleme çözünürlük sınırını daha da yukarıya çekiyor.





Kullanıcıların mobil cihazlarında kamera çözünürlüklerinin yükselmesi Instagram'da da böyle bir değişikliği zorunlu kılıyordu. Kullanıcılar yakında Instagram hesabına 1080x1080 piksel çözünürlüğünde fotoğraflar yükleyebilecek.





Aslında gelişme Instagram tarafından resmen duyurulmadı ancak web uygulamasının kaynak kodlarında yeni çözünürlüğe ait detaylar yer alıyor. Firma şimdilik resmi sınırın 640x640 piksel olduğunu belirtiyor. Muhtemelen yenilik şu an geliştirme aşamasında ve bir etkinlik ile teknoloji dünyasına tanıtılacak. Ancak hali hazırda 1080x1080 piksel fotoğraf yükleyebildiğini söyleyenler mevcut.

http://www.theverge.com/2015/7/6/8899807/instagram-1080p-pictures-photo-upload