Instagram ses tercihinizi uygulamayı kapatana kadar aklında tutacak

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Instagram akışındaki videolar otomatik olarak sessiz bir şekilde başlıyor. Videoların sesini açmak için her video için ses logosuna dokunmak ya da akıllı cihazınızın ses açma tuşuna basmak gerekiyor. Instagram’a gelecek yeni güncelleme ile birlikte bir videonun sesini açtığınız zaman diğer videolar da otomatik olarak sesi açık bir şekilde başlayacak. Instagram bu tercihinizi uygulamayı kapatana kadar aklında tutacak. Uygulamayı yeniden açtığınızda ilk video sessiz bir şekilde açılacak.

Videoların sessiz başlamasının birtakım avantajı ve dezavantajı bulunuyor. Örneğin reklamları ve küfür içerme ihtimali olan videoları sessiz bir şekilde oynatıyor. Kullanıcı isterse sesini açıyor. Dezavantaj olarak ise videolarda her defasında ses açma tuşuna basmak can sıkıcı olabiliyor. Üstelik sesini açana kadar geçen sürede videonun başındaki sesleri kaçırabiliyoruz. Videoları ileri-geri sarma özelliği olmadığı için videonun tamamını izleyip başını tekrar seyretmek gerekiyor.

İşin bir de reklam boyutu da var. Resmi hesaplar sesli tekliflerinin kullanıcıya ulaşmadığından yakınıyor. Tüm bunları değerlendiren Instagram, ses tercihini hatırlama özelliği getiriyor.

Kademe kademe yayınlanacak özelliği şuan bazı Instagram kullanıcıları kullanabiliyor. Uygulama marketlerine gelecek bir sonraki güncelleme ile bu özelliğin tüm kullanıcıya ulaşması bekleniyor.

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