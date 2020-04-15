Instagram Story’e şarkı ekleme özelliği Türkiye’ye geldi

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Instagram’ın uzun süredir yurt dışında bazı ülkelerde kullanıma sunduğu müzik özellikleri sonunda Türkiye’ye geldi. Hem Instagram hem de Facebook uygulamasındaki müzik özellikleri yavaş yavaş Türkiye’deki tüm kullanıcıların kullanımına açılacak.

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Facebook, Türkiye’deki müzik şirketleriyle anlaşma gerçekleştiremediği için bu özellik ülkemizde devre dışıydı. Kullanıcılar hikayelerine şarkı ekleyemediği gibi yabancıların eklediği şarkıları da dinleyemiyordu. Artık 39 milyon şarkıdan oluşan kütüphaneden dilediği şarkının dilediği 15 saniyelik bölümünü hikayesine ekleyebilecek ve başkalarının hikayelerindeki müzikleri dinleyebilecek.

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Şarkı eklemenin yanı sıra otomatik şarkı sözü özelliği de ülkemize geldi. Şarkıların sözlerini müzikle senkronize bir şekilde ekleyerek hem görsel hem de işitsel açıdan etkileyici hikayeler oluşturabilirsiniz.

Facebook profillerine müzik eklenebiliyor

Instagram ve Facebook hikayelerine gelen şarkı özelliğinin yanı sıra Türkiye’deki kullanıcılar Facebook profillerine müzikli videolar ekleyebiliyor ve profilin tepesine diledikleri şarkıyı sabitleyebiliyor.

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