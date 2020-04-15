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    Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    GitHub artık ekipler için ücretsiz

    Firma dâhilinde, bireysel çalışan ya da kâr amacı gütmeyen yazılımcılar ve daha fazlası için ortak bir platform olan GitHub, Microsoft tarafından satın alınmasının ardından gelişmeye devam ediyor.
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    Diğer Yazılım
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    GitHub artık ekipler için ücretsiz
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    GitHub tarafından bugün yapılan duyuruyla çekirdek özelliklerin hepsi ücretsiz hâle getirildi. Buna göre normalde ücretli pakete özgü özelliklerin tamamı ücret ödemeyen aboneler tarafından da kullanılabilirken, hali hazırda ekip paketine para ödeyenlerden ise artık herhangi bir ücret alınmayacak. 

    Ücretsiz hâle gelen özellikler arasında en çok dikkat çekenler sınırsız özel repo desteği ve sınırsız ortak çalışana izin oldu. Bu özellik, GitHub’ı ticari kazanç elde eden projelerde kullananlar için de ücretsiz hâle getirildi. Bunun yanında 2000 dakikaya kadar firmanın otomasyon aracı GitHub Actions da ücretsiz pakete dâhil oldu. 

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    GitHub CEO’su Nat Friedman ile TechCrunch’ın yaptığı röportaja göre bu hamle, firmanın yol haritasında uzun zamandır yer alıyordu ve koronavirüs salgını ile bağlantılı değil. 

    GitHub artık ekipler için ücretsiz
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    Microsoft tarafından satın alınmasının ardından yol haritası değişen GitHub, ücretsiz paketindeki özellikleri artırmaya devam ediyor. Satın alımdan önce kullanıcıların platforma para ödemesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi, repolarını özel hâle getirebilmekti. Bu özellik, yazılım devinin altına girildikten sonra ücretsiz hâle getirilmişti. Microsoft’un yaklaşımına göre GitHub artık eskiden olduğu gibi “gizlilik için ödeme” yerine “özellik için ödeme” politikasını izliyor.

    Ayrıca Bkz. "ADATA 4800 MHz frekansta çalışan D50 RGB RAM kitlerini lanse etti"

    GitHub, aktif olarak 40 milyondan fazla geliştiricinin kod geliştirmek için çalıştığı bir platform ve bu sayı her geçen gün artıyor. CEO ve ekibinin projeksiyonuna göre 2025 yılında 100 milyondan fazla GitHub kullanıcısı, platformu daha düzenli kod yazmak ve ortak çalışmak için kullanacak.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    NaciAydinlar 2 sa. yeni yorumcu
    Yazılım kadar ölü meslek yok
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    bayraak (Bayramali Başgül) 1 sa. NaciAydinlar
    Turkiyede 2 yil tecrubeyle ayda 5-6bin dolar kazanabilecek baska meslek soyler misiniz?
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