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    Instagram Threads'te 1 günde rekor paylaşım!

    Meta'nın Twitter rakibi yeni uygulaması Threads çıkalı 24 saat olmadı ancak 100 milyona yakın gönderi paylaşıldı. Instagram Threads, hızlı yükselişini sürdürüyor.
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    threads instagram'da 1 günde milyonlarca gönderi paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın baskılarından dolayı ünlülerden markalara milyonlarca Twitter kullanıcısı, Meta’nın Threads uygulamasına yöneldi. Mark Zuckerberg’in paylaşımına göre Instagram Threads, yalnızca bir günde 30 milyondan fazla kayıt aldı. Peki, şimdiye kadar Threads’te kaç gönderi paylaşıldı?

    Threads’te paylaşılan gönderi sayısı 95 milyonu geçti ve 190 milyon beğeni paylaşıldı. Bu, platformun 24 saatten de kısa bir sürede ulaştığı rakamlar. Öte yandan Instagram’a bağlı olduğundan ve davetiye gerektirmediğinden Threads’i indiren kullanıcı sayısı da hızlıca artıyor. Şu anda uygulama mağazalarında en çok ilgi gören uygulama konumunda. Hatta Threads, tarihin en hızlı büyüyen uygulaması olmayı başardı. Kullanıcılar, Twitter’a daha az girdiklerini söylese de Twitter hesaplarını silmiş değil. Neticede alternatifleri göz önüne alınarak bu hızlı yükseliş durabilir.

    Threads uygulamasında çok fazla eksiklik olduğunu da belirtmek gerek. Arayüz bir yana direkt mesajlaşma (dm) sistemi yok, gündemin takip edildiği trende bölümü yok, kronolojik akış yok, hashtag kullanılamıyor, yalnızca mobilde kullanılabiliyor gibi Instagram Threads’in acil güncellemeyle kazanması gereken çok eksiği var.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 1 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 3 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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