Instagram Threads'te 1 günde rekor paylaşım!

İnstagram Threads nedir? İşte Threads indirme, kayıt & üye olma 1 gün önce eklendi

Threads’te paylaşılan gönderi sayısı 95 milyonu geçti ve 190 milyon beğeni paylaşıldı. Bu, platformun 24 saatten de kısa bir sürede ulaştığı rakamlar. Öte yandan Instagram’a bağlı olduğundan ve davetiye gerektirmediğinden Threads’i indiren kullanıcı sayısı da hızlıca artıyor. Şu anda uygulama mağazalarında en çok ilgi gören uygulama konumunda. Hatta Threads, tarihin en hızlı büyüyen uygulaması olmayı başardı. Kullanıcılar, Twitter’a daha az girdiklerini söylese de Twitter hesaplarını silmiş değil. Neticede alternatifleri göz önüne alınarak bu hızlı yükseliş durabilir.

Threads uygulamasında çok fazla eksiklik olduğunu da belirtmek gerek. Arayüz bir yana direkt mesajlaşma (dm) sistemi yok, gündemin takip edildiği trende bölümü yok, kronolojik akış yok, hashtag kullanılamıyor, yalnızca mobilde kullanılabiliyor gibi Instagram Threads’in acil güncellemeyle kazanması gereken çok eksiği var.

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