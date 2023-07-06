Threads, tarihin en hızlı büyüyen uygulaması oldu!

Threads en hızlı büyüyen uygulama oldu
Birkaç ay önce bu unvan dünyayı kasıp kavuran ChatGPT’ye aitti. Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, iki ay içinde 100 milyon kullanıcıya ulaşarak en hızlı büyüyen uygulama olmuştu. ChatGPT’nin 10 milyon kullanıcıya ulaşması ise 40 gün sürmüştü. Instagram ise 1 milyon kullanıcıya 2 buçuk ayda ulaşabilmişti. Tüm bunlar elbette Twitter için çanların çalmasına neden oluyor. Şimdiye kadar pek çok Twitter rakibi uygulama çıktı ancak hiçbirinin arkasında 2 milyar kullanıcıya sahip Instagram bulunmuyordu. Ve Twitter’daki karmaşa sırasında Threads’in çıkış yapması da son derece başarılı bir zamanlama. Sizce Threads, Twitter’ı bitirebilecek mi?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)