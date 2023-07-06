Tam Boyutta Gör İnternet artık çok ilginç bir yer ve yeni bir rekorun kırılması sadece bir an ve “hype” meselesi. Bunu son örneğini ise Instagram tarafından Twitter’a rakip olması için çıkartılan yeni sosyal medya platformu Threads ile görüyoruz. Threads, yayınlandıktan sadece saatler sonra tarihin en hızlı büyüyen uygulaması oldu.

Threads en hızlı büyüyen uygulama oldu

Tam Boyutta Gör Meta platformlarının başındaki isim olan Mark Zuckerberg, Threads hesabı üzerinden bugün yaptığı açıklamada Threads’in sadece yedi saatte 10 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurdu. Bu kimileri için sadece bir sayı olsa da aslında çok önemli. Zira, Threads bu sayede tarihin en hızlı büyüyen tüketici uygulaması oldu.

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Birkaç ay önce bu unvan dünyayı kasıp kavuran ChatGPT’ye aitti. Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, iki ay içinde 100 milyon kullanıcıya ulaşarak en hızlı büyüyen uygulama olmuştu. ChatGPT’nin 10 milyon kullanıcıya ulaşması ise 40 gün sürmüştü. Instagram ise 1 milyon kullanıcıya 2 buçuk ayda ulaşabilmişti. Tüm bunlar elbette Twitter için çanların çalmasına neden oluyor. Şimdiye kadar pek çok Twitter rakibi uygulama çıktı ancak hiçbirinin arkasında 2 milyar kullanıcıya sahip Instagram bulunmuyordu. Ve Twitter’daki karmaşa sırasında Threads’in çıkış yapması da son derece başarılı bir zamanlama. Sizce Threads, Twitter’ı bitirebilecek mi?

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Threads, tarihin en hızlı büyüyen uygulaması oldu!