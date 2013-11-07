Instagram uygulaması 6tag, yeni tema seçenekleriyle güncellendi

Resmi Instagram uygulamasını bekleyen Windows Phone platformuna uzun zamandır hizmet veren alternatif uygulama 6tag, yeni tema seçenekleriyle v2.1 sürümüne güncellendi.





Yeni sürümüyle Polaroid ara yüzü içerisine üç yeni tema eklenen 6tag, ayrıca "Nearby" özelliği sayesinde GPS üzerinden çevremizde yapılan paylaşımları listeleyebiliyor ve artık mesafeleri mil olarak gösterebiliyor.





Ücretsiz olarak sunulan alternatif Instagram uygulaması 6tag'a buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.wpcentral.com/instagram-client-6tag-gets-new-colors-polaroid-theme?utm_source=wpc&utm_medium=twitter