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Instagram uygulaması 6tag, yeni tema seçenekleriyle güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,7b
1
6
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Instagram uygulaması 6tag, yeni tema seçenekleriyle güncellendi
Resmi Instagram uygulamasını bekleyen Windows Phone platformuna uzun zamandır hizmet veren alternatif uygulama 6tag, yeni tema seçenekleriyle v2.1 sürümüne güncellendi.

Yeni sürümüyle Polaroid ara yüzü içerisine üç yeni tema eklenen 6tag, ayrıca "Nearby" özelliği sayesinde GPS üzerinden çevremizde yapılan paylaşımları listeleyebiliyor ve artık mesafeleri mil olarak gösterebiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan alternatif Instagram uygulaması 6tag'a buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.wpcentral.com/instagram-client-6tag-gets-new-colors-polaroid-theme?utm_source=wpc&utm_medium=twitter Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
71212514 6 yıl
Haftada iki uç kere güncelleme geliyor 6tag e hiç Bi şey değişmiyor diye bugunki güncellemeyi bekletiyorum indiriyim bari
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Piêr Dé Sans 6 yıl
Sonunda mil olarak mesafeyi görebileceğiz.
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s_mail 6 yıl
instagram'dan haberi olan var mı? ne zaman çıkacak arkadaşlar.
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Dexter Morgan 6 yıl s_mail
s_mail
instagram'dan haberi olan var mı? ne zaman çıkacak arkadaşlar.

Bi kaç aya gelir
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