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Instagram, videoları arkadaşlarınızla birlikte izlemenizi sağlayabilir

Facebook'taki "video izleme partisi"ne benzer bir özellik Instagram'a da gelebilir. Instagram'ı kuşkusuz daha kullanışlı kılacak özelliğin hayata geçip geçmeyeceğini zaman gösterecek.
2 ay (Son Güncelleme: 2 ay)
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sosyal medya
Mertcan Erice
Yazar
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Facebook, geçtiğimiz yılın temmuz ayında Facebook Grupları için bir işlev sunmuştu. "Video izleme partisi" adındaki özellik sayesinde, kullanıcılar birlikte canlı videoları takip edebiliyordu. Şirket benzer bir özelliği Facebook Messenger'da da denemişti. Şimdilerde ise sıra Instagram'a gelmiş gibi duruyor.
Tersine mühendislik uzmanı Jane Manchun Wong'un bir eş zamanlı video izleme işlevinden bahsettiği görüldü. Twitter'da paylaşılan görsellere bakarsak bu özellik, Instagram'daki canlı yayınları (Instagram Direct) kullanıcıların birlikte izleyebilmesini sağlıyor. Başlatılan yayın, önerilen videolara düşebiliyor.
Hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmayan özelliğin hayata geçip geçmeyeceği bilinmiyor. Ancak böyle bir özellik, arkadaşların eş zamanlı izlemesine ve yorum yapmasına olanak sunacağı için, sosyal medyada geçirilen zamanı arttırabilirdi. Kuşkusuz bu da Instagram'a yarardı.

https://www.gsmarena.com/instagram_might_let_you_watch_videos_together_with_friends-news-35939.php Yorum Yaz
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alemburda34 2 ay
Video izleme partisi'ni genelde kaçak maç yayınlarında görüyorum :)
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