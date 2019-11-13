Instagram, yeni geliştirdiği "Reels" özelliği ile TikTok'la rekabet edecek

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Instagram son birkaç yıldır, başta Snapchat olmak üzere, rakiplerinden çeşitli özellikleri kopyaladığı gerekçesiyle sık sık eleştiriliyor. Anlaşılan şirket bu durumdan rahatsız değil ve TikTok'u popüler yapan bir özellik daha Instagram platformuna gelmek üzere.

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Instagram'a göre TikTok'tan farklı bir özellik

Gelen haberlere göre Instagram, "Reels" adı altında bir dizi yeni video düzenleme aracını test ediyor. Hikaye özelliğinde kullanılabilecek olan bu özelliklerle, tıpkı TikTok'ta olduğu gibi videolara ses eklenebilecek ve 15 saniyelik klipler çekilebilecek. Kullanıcılar ayrıca videolara çeşitli düzenlemeler yapabilecekleri gibi, artırılmış gerçeklik efektlerinden de faydalanarak etkileyici çalışmalar da yapabilecekler.



Instagram her ne kadar Reels özelliğinin TikTok'tan farklı olduğunu iddia etse de bu tartışmaya açık bir konu. Zira TikTok'u bu denli popüler yapan şey kullanıcıların müzik eşliğinde klipler çekebilmeleri diyebiliriz. Bildiğiniz üzere Instagram bir süre önce kullanıcı hikayelerinin keşfet bölümüne çıkmasını sağlamıştı ve bu yeni özellikle birlikte hiç tanımadığınız kişilerin video kliplerine keşfet kısmında rastlamanız mümkün olacak. Reels özelliği şimdilik Brezilya'da test ediliyor ve tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise henüz belli değil.

https://www.gsmarena.com/instagram_tests_reels_editing_tools_to_compete_with_tiktok-news-40072.php