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Instagram'da akış algoritması değişiyor

Instagram'da arkadaşlarınızın paylaşımlarını görmekte sıkıntı yaşıyorsanız bu sorununuza çözüm uygulamanın akış algoritmasının değişmesiyle gelecek gibi görünüyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Instagram'da akış algoritması değişiyor
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Instagram'da özellikle çok fazla arkadaşı veya arkadaşları çok fazla paylaşım yapan kişiler yeni fotoğrafların hepsini, daha doğrusu kendileri için en önemlilerini görmekte sıkıntı yaşayabiliyorlar. Zaten Instagram'ın açıklamasına göre kullanıcılar zaman akışlarındaki içeriklerin %70'ini göremiyorlar.
Bugünkü duyuruya göre Instagram'ın gönderi akışındaki algoritma değişecek. Bugüne kadar zaman tabanlı olan katı algoritmanın yerini beğenme olasılığımız yüksek olan içerikler alacak. Bunun için de gönderi yapan kişiyle ilişkilerinize bakılacakmış. 
Örneğin bir gece boyunca instagram'ınıza hiç bakmadınız, ama sürekli paylaşımlarını beğendiğiniz bir arkadaşınız ise aynı gece bir  paylaşımda bulundu. Arkadaşınızın paylaşımından sonra listenizdeki diğer kişiler de paylaşımda bulunmuş olsa bile sürekli gönderilerini beğendiğiniz bu arkadaşınızın o geceki paylaşımını en üstte göreceksiniz. Böylece o içeriği ne zaman paylaştığının bir önemi olmayacak.
Instagram bu uygulamasını yavaş yavaş devreye sokacak, daha sonra düşük kalitedeki paylaşımların sizin için tamamen görünmez olması bile sağlanabilir. 

http://blog.instagram.com/post/141107034797/160315-news Yorum Yaz
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JoeyBane 3 yıl
ya popi olursun ya da silinir gidersin
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Heîsenberg 3 yıl
ben kimsenin resmini beğenmiyorum kimsede benim resmimi beğenmiyor 0 takip 0 takip edilen 467 fotoğraf



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