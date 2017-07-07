Instagram’daki bir hata, hesapların silinmiş gibi görünmesine neden oldu

Geride bıraktığımız 24 saat içerisinde birçok Instagram kullanıcısı, Facebook ve Twitter gibi siteler üzerinden hesaplarının silindiği yönünde paylaşımlar yaptılar. Instagram’ın kullanım koşullarına uymayan hiçbir şey yapmadıklarını ve paylaşmadıklarını iddia eden kullanıcılar, Instagram’dan konuyla ilgili açıklama yapması ve kapatılan hesapları yeniden açması isteğinde bulundular.

Instagram hala konu ile bir bilgi paylaşmadı ancak The Verge tarafından elde edilen bilgiler, sosyal paylaşım sitesini farklı amaçlarla kullanan kişilerin bu sorunla karşılaştığını gösteriyor. Yani yalnızca kişisel paylaşımlar yapanların veya Instagram’ı reklam amacıyla kullananların hesaplarının silindiğini söylemek mümkün değil.

Bu sorunla karşılaşan kullanıcılar hem hesaplarına giremiyorlar, hem de site üzerinden hesaplarını aradıklarında “Üzgünüz, bu sayfa mevcut değil” mesajıyla karşılaşıyorlar. Bundan ötürü hesaplarının silindiğini tahmin ediyorlar.

Sorunu yaşayan kişilerden bazıları hesaplarından atıldıklarını, yeniden girebilmeleri adına sistemin telefon numarası onayı istediğini dile getirdi. Kullanıcılar, onay için gerekli olan SMS’in gelmediğini ve bir süre sonra hesaplarının ortadan kaybolduğunu paylaştılar.

https://www.theverge.com/2017/7/6/15929478/instagram-deleted-accounts-why