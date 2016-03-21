Instagram'ın "kullanıcıları düşünüyoruz" sözlerinin arkasında reklam kaygısı var

Instagram bir süre önce akış algoritmasını değiştireceğini açıklamıştı. Kullanıcıların zaman tabanlı algoritma sebebiyle kendileri için önemli içerikleri göremediğini söyleyen, bu nedenle "öneme" göre yeni bir algoritma hazırladığını söyleyen Instagram'ın bu hamlesinin ardında aslında markalara ücret ödetmek olduğu vurgulanıyor.

Bildiğiniz gibi Instagram'da çok sayıda büyük marka yer alıyor. Zaman tabanlı paylaşım akışında markaların ürünlerini paylaşım zamanlarına göre görüyoruz. Yeni algoritmada Instagram bu akışı kontrol edeceğinden istediği markanın paylaşımını kısıtlayabilecek. Böylece o markanın profiline özel olarak girip bakmazsak belki de paylaşımını hiç göremeyeceğiz.

eMarketer'ın araştırmasına göre Instagram 2015 yılında 600 milyon dolar gelir elde etti. 2016 yılında ise %149'luk artışla 1.5 milyar dolar reklam geliri elde etmesi bekleniyor. Bu artış kullanıcı sayısının artması ile bağlantılı değil. Instagram'ın yeni akış düzeni sayesinde markalar takipçilerinin paylaşımlarını görmesi için Instagram'a reklam vermek zorunda kalacaklar gibi görünüyor. Bu değişimin özellikle küçük markaları ve firmaları etkilemesi bekleniyor.

http://techcrunch.com/2016/03/20/the-death-of-instagram-for-brands/?ncid=txtlnkusaolp00000595