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Instagram'ın "kullanıcıları düşünüyoruz" sözlerinin arkasında reklam kaygısı var

Instagram'ın akış algoritmasındaki değişimin arkasında her ne kadar kullanıcılara kolaylık sağlamak yer alıyor gibi gözükse de bu değişim daha fazla para kazanmak için gibi görünüyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Instagram bir süre önce akış algoritmasını değiştireceğini açıklamıştı. Kullanıcıların zaman tabanlı algoritma sebebiyle kendileri için önemli içerikleri göremediğini söyleyen, bu nedenle "öneme" göre yeni bir algoritma hazırladığını söyleyen Instagram'ın bu hamlesinin ardında aslında markalara ücret ödetmek olduğu vurgulanıyor.
Bildiğiniz gibi Instagram'da çok sayıda büyük marka yer alıyor. Zaman tabanlı paylaşım akışında markaların ürünlerini paylaşım zamanlarına göre görüyoruz. Yeni algoritmada Instagram bu akışı kontrol edeceğinden istediği markanın paylaşımını kısıtlayabilecek. Böylece o markanın profiline özel olarak girip bakmazsak belki de paylaşımını hiç göremeyeceğiz.
eMarketer'ın araştırmasına göre Instagram 2015 yılında 600 milyon dolar gelir elde etti. 2016 yılında ise %149'luk artışla 1.5 milyar dolar reklam geliri elde etmesi bekleniyor. Bu artış kullanıcı sayısının artması ile bağlantılı değil. Instagram'ın yeni akış düzeni sayesinde markalar takipçilerinin paylaşımlarını görmesi için Instagram'a reklam vermek zorunda kalacaklar gibi görünüyor. Bu değişimin özellikle küçük markaları ve firmaları etkilemesi bekleniyor.

http://techcrunch.com/2016/03/20/the-death-of-instagram-for-brands/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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There goes your life 3 yıl
Facebook'un sürekli yaptığı bir şey bu sayfası olanlar bilir reklam almadan toplam kitlenin %10'una bile ulaşamıyorsunuz. Birde konferanslarda çıkıp dünyayı daha iyi bir yere dönüştürmeye çalışıyoruz demeleri yok mu?!?! Hindistan, pakistanda sundukları sözde bedava internet bile facebook proxysinden başka bir şey değil. Youtube videolarından çaldıkları milyarca izlenmeyi saymıyorum bile.
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asillid17 3 yıl
işim gereği girişimcilerle veya firma sahipleriyle görüşüyorum instagramda. bu firmalar benim karşıma diğer takipçilerden çıkıyor, anladığım kadarıyla bu firmaların kullanıcıların karşısına çıkması için instagrama para ödemeleri gerekecek doğru mudur ? yoksa takip edilince yine önerilerde çıkacak mı diğer firmalar ?
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myhotyro 3 yıl
Büyük marka olduğum zaman instagram kullanmamaya karar verdim. Kaybettin beni instagram .
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Guest-F8946C419 3 yıl myhotyro
myhotyro
Büyük marka olduğum zaman instagram kullanmamaya karar verdim. Kaybettin beni instagram .

Bu düşünce ile olamazsın zaten :)
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