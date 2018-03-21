Instagram'ın "retweet" benzeri özelliği "regram" test edilmeye başlandı

Instagram kullanıcılarının uzun yıllardır beklediği özellik nihayet test edilmeye başlandı. Popüler sosyal medya platformu Instagram, Twitter'da var olan retweet özelliğini, regram adı altında getirmeyi planlıyor. Bu özellik sayesinde dilediğiniz kişinin gönderilerini kendi hesabınızda paylaşabileceksiniz.

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Regram özelliği şimdilik Hikayeler bölümünde olacak

Uygulamaya yeni eklenecek regram özelliği şu an Hikayeler bölümü için test ediliyor. Artık başka bir kullanıcının hikayesini, kendi hikayenizde alıntılayabilecek ve takip listenizdeki kullanıcıların gönderiye tıklayarak ilgili profile gitmesini sağlayabileceksiniz. Şu an kısıtlı sayıda kullanıcıyla test edilen özelliğin ne zaman aktif olacağı ise henüz belli değil.

Regram özelliğinin standart Instagram gönderileri için de uyarlanıp uyarlanmayacağı hakkında ise net bir bilgi yok. Dolayısı ile kullanıcılar şu anda başka birinin gönderisini paylaşmak için ya o gönderinin ekran görüntüsünü paylaşıyor ya da bu iş için tasarlanmış üçüncü parti uygulamaların desteğini alarak bu işlemi manuel bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Instagram'ın, kullanıcıların dört gözle beklediği bu özelliği normal gönderiler için de uygulamaya dahil edip etmeyeceğini ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.

http://www.trustedreviews.com/news/instagram-regram-test-share-updates-3429359