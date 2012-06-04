Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Instapaper artık Android'de

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2b
1
3
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İnternette dolaşırken harika bir yazıya rastladınız, fakat okuyacak vaktiniz mi yok? Yer imlere ekleme ya da e-posta adresinize yollama gibi eski yöntemleri unutun. Marco Arment tarafından ilk olarak iOS tablet ve telefonları için geliştirilen Instapaper, sağladığı kolaylıklar sayesinde milyonlarca kullanıcının favori uygulaması haline gelmiş, milyarlarca yazının kaydedilip daha sonra istenildiği gibi okunabilmesini sağlamıştı.
Instapaper'ın yakın zamanda Android versiyonunu görmeyi beklemiyorduk. Çünkü iOS'un aksine Android platformunda Instapaper benzeri birçok uygulama bulunuyor, üstelik önemli bir kısmı tamamen ücretsiz. Fakat bu gece Mobelux tarafından resmi Instapaper uygulaması Google Play Store'daki yerini aldı.
iOS'ta 4.99 Dolar fiyat etkiketiyle listelenen Instapaper'a Android kullanıcıları sadece 2.99 Dolar ödeyerek sahip olabilecek. Yalnız ilk sürümde iOS'taki tüm özellikler port edilememiş. Arkadaş tavsiyesi ve benzeri bazı detayların sonraki yükseltmelerde geleceği tahmin ediliyor.
Android versiyonunun iOS'a göre en büyük avantajı, internet tarayıcılarının paylaş bölümünde Instapaper uygulamasının da listelenebilmesi. Bu sayede yazıları kaydetmek çok daha kolay olacak.
Telefon ve tabletinize 500'e kadar makale indirebilir, Instapaper sitesine ise istediğiniz kadar sayfa kaydedebilirsiniz. Ayrıca dilerseniz okunabilirlik ile ilgili birçok ayar yapabilir, karanlık moda geçebilir, ekran döndürme kilidini aktif hale getirebilirsiniz.
Android 2.2 Froyo ve üstü versiyonlarla uyumlu olan Instapaper hakkındaki daha fazla detaya ulaşmak ve satın almak için Google Play Store sayfasını ziyaret edin. 



http://www.intomobile.com/2012/06/04/instapaper-android-now-available-prepared-cough-up-299/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
thunderwatcher 7 yıl
Dünyanın en kullanışlı android uygulaması el feneri, o da bedava...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Talladega 7 yıl
dh mısafırı nın dedıgıne bak sonra cıkar bu uygulamalar neden androıd de yok bu yok su yok dıye daha uygulamanın tum ıslevlerini bilmeden hemen kesıp atmıs bunun gibiler yuzunden elestirısel hep karalama cabası yuzunden ios kazanıyor ben dun any.do geldi ılk androıd deydi hıcte demedim bizde anımsatıcı var gerek yok dıye hemen ınceledım guzelmı dıye baktım ama sizde yok hemen kes at yarın deme ama neden bize uygulama cıkmıyor dıye gelıstırıcını kursagında bırakıyosunuz hep braz daha on yargısız olun tamam sana hıtap etmıyor ama belkı baskası begenır daha kım bilir denememissindir bile.acık kaynaklı guzelım ısletim sistemi var ama nedense kullanıcılar ios kullanıcıları kadar acık degıller gelısmelere.(ip4s one x kullanıcısıyım elestirim sistemler degıl kullanıcı kısaca) ıyı gunler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
hiç gerek yok android 4.0'In tarayıcısında bu özellik zaten var fazlasıyla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Mobilite 3: Galaxy S III, Nokia PureView 808, iOS 6 ve daha fazlası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim