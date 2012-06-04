Instapaper artık Android'de

İnternette dolaşırken harika bir yazıya rastladınız, fakat okuyacak vaktiniz mi yok? Yer imlere ekleme ya da e-posta adresinize yollama gibi eski yöntemleri unutun. Marco Arment tarafından ilk olarak iOS tablet ve telefonları için geliştirilen Instapaper, sağladığı kolaylıklar sayesinde milyonlarca kullanıcının favori uygulaması haline gelmiş, milyarlarca yazının kaydedilip daha sonra istenildiği gibi okunabilmesini sağlamıştı.

Instapaper'ın yakın zamanda Android versiyonunu görmeyi beklemiyorduk. Çünkü iOS'un aksine Android platformunda Instapaper benzeri birçok uygulama bulunuyor, üstelik önemli bir kısmı tamamen ücretsiz. Fakat bu gece Mobelux tarafından resmi Instapaper uygulaması Google Play Store'daki yerini aldı.

iOS'ta 4.99 Dolar fiyat etkiketiyle listelenen Instapaper'a Android kullanıcıları sadece 2.99 Dolar ödeyerek sahip olabilecek. Yalnız ilk sürümde iOS'taki tüm özellikler port edilememiş. Arkadaş tavsiyesi ve benzeri bazı detayların sonraki yükseltmelerde geleceği tahmin ediliyor.

Android versiyonunun iOS'a göre en büyük avantajı, internet tarayıcılarının paylaş bölümünde Instapaper uygulamasının da listelenebilmesi. Bu sayede yazıları kaydetmek çok daha kolay olacak.

Telefon ve tabletinize 500'e kadar makale indirebilir, Instapaper sitesine ise istediğiniz kadar sayfa kaydedebilirsiniz. Ayrıca dilerseniz okunabilirlik ile ilgili birçok ayar yapabilir, karanlık moda geçebilir, ekran döndürme kilidini aktif hale getirebilirsiniz.

Android 2.2 Froyo ve üstü versiyonlarla uyumlu olan Instapaper hakkındaki daha fazla detaya ulaşmak ve satın almak için Google Play Store sayfasını ziyaret edin.

http://www.intomobile.com/2012/06/04/instapaper-android-now-available-prepared-cough-up-299/