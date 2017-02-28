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Intel, 12 çekirdekli Skylake-X silahını piyasaya sürüyor

Önümüzdeki aylarda işlemci pazarında ciddi bir rekabete şahit olacağız. Gerek Intel gerekse AMD tarafından ardı ardına işlemci hamleleri gelecek gibi görünüyor.
2 yıl
7,5b
1
128
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD’nin Ryzen işlemci ailesi ile sektörde çok olumlu bir hava oluşturması ve fiyat anlamında da ilgiyi üzerine çekmesi, Intel’e hamle üzerine hamle yaptırıyor. Core i7-7700K işlemcisinde fiyat kıran Intel, şimdi de 12 çekirdekli Skylake-X işlemcisini hazırlıyor.

Hamle üstüne hamle

Profesyonellere hitap eden Skylake-X işlemci serisinde 4, 6, 8 ve 10 çekirdekli modellerin yer alacağı biliniyordu. Bununla birlikte yeni iddialara göre 12 çekirdek ve 24 izlek birimli yeni bir işlemci daha Skylake-X serisine dahil olacak.

Intel’in özellikle üst seviye Ryzen işlemcilerine karşı 12 çekirdekli Skylake-X işlemcisini hazırladığı ifade ediliyor. Ryzen ile birlikte Intel’in çekirdek sayısı bakımından geçmişteki avantajını kaybedeceği açık. Bu bakımdan çekirdek sayısını arttırma yoluna gidildi.

Skylake-X serisinde 140W TDP değeri bulunuyor. 4 çekirdekli işlemci Kaby Lake mimarisini temel alıyor. 6, 8 ve 10 çekirdekli modeller ise Skylake mimarisini temel alıyor. Skylake-X serisi Core i7-7000 isimlendirmesini kullanacak. Üretim süreci optimizasyonu ile daha verimli olacak Kaby Lake-X serisinin de yine Core i7-7000 isimlendirmesi altında pazarlanacağı ifade ediliyor.

12 çekirdekli Skylake-X işlemcisinin LGA 2066 soketini kullanacağı belirtiliyor. Bu bakımdan işlemcinin sokete uygun hale getirilmesi nedeniyle piyasaya çıkışı yaz aylarına kadar sarkabilecek. Diğer işlemcilerin ise önümüzdeki bir kaç gün içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "Sony Xperia XZs küçük eklemeler ile güncellendi"

AMD tarafına bakacak olursak Zen mimarisinin çekirdek ölçeklendirmesinde esnek olduğunu söyleyebiliriz. Yıl içerisinde piyasaya çıkacak 32 çekirdekli Naples sunucu işlemcisi bunun en büyük örneği. Bu bakımdan AMD de sonraki planlarına 12 veya 14 çekirdekli Ryzen işlemcilerini dahil edebilir. Bundan sonra artık tarafların karşılıklı ve hızlı hamlelerine şahit olabiliriz.

 

http://wccftech.com/intel-12-core-24-thread-skylake-x-cpu/ Yorum Yaz
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redoracle 2 yıl en beğenilen
1.Hani çok çekirdek bi işe yaramıyodu

2.Çıkarsa ne olacak fiyatı kimbilir kaç bin dolar olacak

3.İntel çok geç kaldı

4.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1.Hani çok çekirdek bi işe yaramıyodu2.Çıkarsa ne olacak fiyatı kimbilir kaç bin dolar olacak3.İntel çok geç kaldı
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2 Yanıt Yanıtla +191
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0MG90 2 yıl
Görün işte rakip olunca ne oluyor. Bizde de şu TTnet'e bir rakip çıksa da bitirse şu firmayı.
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canguler917 2 yıl
bu sefer yaptı amd,bu sefer yaptı
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apodur 2 yıl
İşler kızışıyor ama bu son kullanıcı/bizlerin cebine pek fayda etmiyor gibi
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woundedknee 2 yıl
Amd 16 ve 32 çekirdek işlemcirini Haziran ayında piyasa sürecek

Server pazarı lideri Amd olacak görünüyor
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BalistikBomba 2 yıl
İntel silah mı piyasaya sürüyormuş?
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mito1172 2 yıl BalistikBomba
yok kazık fiyata bir işlemci daha
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BlackLogic 2 yıl
10 - 12 bin TL olur fiyatı ve kalkıp 2 bin liralık AMD 1800x ile karşılaştırılıp övülür :)
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Agababangida 2 yıl
Ryzen ve VEGA mimarili APU kullanılmış bir PS 5 oyun konsolu nasıl bir performans verecek diye benden başka heyecanlanan yokmudur?
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tobepeople 2 yıl
LGA 2066 ve Quad çekirdek ile gelirse iş yapar bence hele bir de bunu konsollarda kullanırsa patlama yapabilir. Konsollardaki oynamak isteyenler illa ki intel'e ya da konsola geçer
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cybernoid 2 yıl
Mevzu çekirdek değil Intel, hala anlamadın mı...
Mevzu senin tekelcilik zihniyetin. Mevzu, alternatif olmadığında insanları sömürmen.. Senin 1100 dolara sattığın işlemcinin, aslında 499 dolara aynı performansı vererek satılabiliyor olması...
Sen hala çekirdek peşinde koşuyorsun... İstersen 120 çekirdek yap; alınabilir olmadıktan sonra ne halta yarar....
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V4LKyR 2 yıl
AMD hem Intel'in hem de Nvidia'nın ağzına kafasına vura vura duman etti, adamların etekleri tutuştu.
HELAL OLSUN AMD!
ADVANCED MICRO DEVICES' DA DERLER!
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canskru 2 yıl
intel 12 çekirdeği kaç bin dolardan satacak da. valla nvidia kartlı amd sistem kurmayı düşünebilirim ben. amd güzel işler çıkartmaya başladı.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Bloodin 2 yıl canskru
canskru

intel 12 çekirdeği kaç bin dolardan satacak da. valla nvidia kartlı amd sistem kurmayı düşünebilirim ben. amd güzel işler çıkartmaya başladı.

Vega'yı bekleyin ekran kartında, Nvidia kartlı kurmak zorunda olmazsınız, aynı performansı belki %40 oranında da daha ucuza alırsınız, ayrıca Vega-Ryzen uyumunun da kusursuz'a yakın olacağını düşünüyorum.
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AntonChigurh 2 yıl
Ne kadar performanslı olursa olsun bu tarz işlemcileri fiyatları nedeniyle ancak belli bir kesim kullanabiliyor asıl mesele f/p oranı yüksek işlemciler yapmak
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