Intel, 12 çekirdekli Skylake-X silahını piyasaya sürüyor

AMD’nin Ryzen işlemci ailesi ile sektörde çok olumlu bir hava oluşturması ve fiyat anlamında da ilgiyi üzerine çekmesi, Intel’e hamle üzerine hamle yaptırıyor. Core i7-7700K işlemcisinde fiyat kıran Intel, şimdi de 12 çekirdekli Skylake-X işlemcisini hazırlıyor.

Hamle üstüne hamle

Profesyonellere hitap eden Skylake-X işlemci serisinde 4, 6, 8 ve 10 çekirdekli modellerin yer alacağı biliniyordu. Bununla birlikte yeni iddialara göre 12 çekirdek ve 24 izlek birimli yeni bir işlemci daha Skylake-X serisine dahil olacak.

Intel’in özellikle üst seviye Ryzen işlemcilerine karşı 12 çekirdekli Skylake-X işlemcisini hazırladığı ifade ediliyor. Ryzen ile birlikte Intel’in çekirdek sayısı bakımından geçmişteki avantajını kaybedeceği açık. Bu bakımdan çekirdek sayısını arttırma yoluna gidildi.

Skylake-X serisinde 140W TDP değeri bulunuyor. 4 çekirdekli işlemci Kaby Lake mimarisini temel alıyor. 6, 8 ve 10 çekirdekli modeller ise Skylake mimarisini temel alıyor. Skylake-X serisi Core i7-7000 isimlendirmesini kullanacak. Üretim süreci optimizasyonu ile daha verimli olacak Kaby Lake-X serisinin de yine Core i7-7000 isimlendirmesi altında pazarlanacağı ifade ediliyor.

12 çekirdekli Skylake-X işlemcisinin LGA 2066 soketini kullanacağı belirtiliyor. Bu bakımdan işlemcinin sokete uygun hale getirilmesi nedeniyle piyasaya çıkışı yaz aylarına kadar sarkabilecek. Diğer işlemcilerin ise önümüzdeki bir kaç gün içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

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AMD tarafına bakacak olursak Zen mimarisinin çekirdek ölçeklendirmesinde esnek olduğunu söyleyebiliriz. Yıl içerisinde piyasaya çıkacak 32 çekirdekli Naples sunucu işlemcisi bunun en büyük örneği. Bu bakımdan AMD de sonraki planlarına 12 veya 14 çekirdekli Ryzen işlemcilerini dahil edebilir. Bundan sonra artık tarafların karşılıklı ve hızlı hamlelerine şahit olabiliriz.